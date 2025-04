Calcio seconda categoria. Match al cardiopalma tra Lerici e Ceparana

Match al cardiopalma tra il Lerici F.C. e il Ceparana Calcio che oggi alle 15 al Bibolini di Falconara si daranno battaglia per assicurarsi il passaggio alla successiva fase dei play-off regionali. Un cammino ancora lungo, ma che potrà portare alla tanto ambita promozione in Prima Categoria. Il Lerici potrà contare su una migliore posizione in classifica che gli consentirà in caso di parità dopo i due tempi supplementari la vittoria, oltre a beneficiare del vantaggio non da poco di disputare la gara sul proprio campo. "Le sensazioni sono buone - precisa mister Simone Bertonati - e il clima è positivo, così com’è grande la voglia di rifarsi della sconfitta della settimana scorsa nello spareggio contro il Calcio Popolare, dove abbiamo pagato la nostra inesperienza nell’affrontare una sfida così decisiva. Una sconfitta che comunque ci è servita per arrivare ancora più pronti alla sfida odierna. Vogliamo concludere al meglio il nostro percorso - conclude - e penso che ci siano tutti i presupposti per farlo". Fiducia ed entusiasmo anche in casa Ceparana. "Il nostro approccio sarà positivo - spiega mister Marco Tarasconi - e saremo intenzionati a dimostrare di aver superato un periodo non positivo dovuto a qualche infortunio e a qualche eccesso di presunzione. Adesso abbiamo ricaricato le batterie e ci faremo trovare pronti a questo importantissimo appuntamento. Purtroppo non avrò a disposizione la rosa al completo visto che qualcuno non ha ancora del tutto recuperato, ma in queste due settimane ci siamo allenati bene. Sappiamo che di fronte troveremo una squadra forte che ha un attacco micidiale, ma ce la giocheremo e davanti ad una bellissima cornice di pubblico proveremo a guadagnarci il passaggio alla fase regionale".

Ilaria Gallione