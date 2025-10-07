Calcio serie C. Il Gubbio rallenta, il pari è amaro: "Primo tempo da dimenticare»

Mastica ancora amaro il Gubbio. Il pareggio interno contro il Pontedera non può soddisfare l’ambiente rossoblù: la squadra nell’ultimo periodo appare scarica, lenta e prevedibile e serve sicuramente un cambio di marcia. Mister Di Carlo ne è consapevole e, in conferenza stampa, analizza così il match contro i granata toscani: "Non sono contento del primo tempo del Gubbio. Eravamo troppo fermi, statici e quindi non riuscivamo a alzare il ritmo, sono stati bravi loro a venirci addosso nell’uno contro uno e noi non siamo riusciti a giocare vicino e rapido. Dopo un primo tempo sottotono abbiamo iniziato bene nella ripresa e abbiamo fatto 20/25 minuti da squadra ma abbiamo sprecato alcune palle nella trequarti avversaria non riuscendo a chiudere e a concretizzare le azioni. Mi prendo comunque il pareggio e ce lo teniamo stretto".

Le indicazioni sono chiare, c’è da alzare l’intensità e il livello delle giocate: "Se non giochiamo da squadra – prosegue Di Carlo – se non corriamo da squadra, chiunque può giocare non fa la differenza. Se vogliamo mettere nelle condizioni la Mantia di colpire di testa, dobbiamo arrivare al cross, nel primo tempo sei cross non abbiamo mai alzato la palla. Ci vuole anche un pizzico di qualità in più, ma a volte questa qualità viene fuori, e se manca la qualità dobbiamo sopperire con l’aggressività".

C’è ancora da lavorare, insomma, nonostante lo stesso tecnico laziale aveva detto prima della gara che in settimana la squadra aveva lavorato molto bene su tante situazioni. Ma c’è anche poco tempo per riposare: i rossoblù tornano in campo tra tre giorni, venerdì alle 20:30, in casa della capolista Arezzo.

Federico Minelli