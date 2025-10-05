Calcio serie C, stasera al Barbetti (ore 20,30). Il Gubbio aspetta il Pontedera: "Gara rognosa, ma siamo pronti»

Dopo più di una settimana dall’ultima gara torna in campo oggi il Gubbio di mister Di Carlo, che ieri ha presentato il match odierno (ore 20:30) contro il Pontedera. "È una squadra rognosa, che gioca un buon calcio, che sa difendersi e riparte, che ha gli esterni molto forti. Sembra il solito ritornello di tutte le settimane ma questa è la verità: il campionato è molto equilibrato". Poi scende più nel dettaglio degli avversari. "Scaccabarozzi e Ladinetti non li scopro certo io, hanno grande qualità. E poi ha esterni molto veloci che se gli concedi campo sono dolori, ti possono fare male. Gente come Ianesi va guardata con grande attenzione".

Una settimana piena di lavoro con quasi tutta la squadra a disposizione, una novità assoluta per i rossoblù quest’anno. "È la prima volta – ha annunciato Di Carlo – che la squadra si è allenata praticamente a ranghi completi. Abbiamo lavorato davvero bene, curando anche i dettagli e le piccole cose. Finora tutto questo non ci era stato possibile farlo". E poi torna su un suo leitmotiv: "Ciò che conta è l’atteggiamento: la squadra deve avere fame, deve essere agonisticamente cattiva, ferocia nel cercare la vittoria".

Un’altra importante novità riguarda la formazione, dove finalmente il tecnico laziale ha possibilità di scelta, con tutta la rosa a disposizione eccezion fatta per Costa e Di Massimo che potrebbero rientrare la prossima settimana. "Posso scegliere gli undici che scendono in campo e poi i cinque che entrando possono migliorarci".

Questi la probabile formazione stasera in campo. Gubbio (3-4-1-2): Bagnolini; Fazzi, Signorini, Di Bitonto; Zallu, Carraro, Djankpata, Tentardini; Saber; Spina, La Mantia. All. Di Carlo

Federico Minelli