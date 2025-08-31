Calcio serie D. L’Orvietana ospita il Cannara nel derby valido per il primo turno di Coppa

La domenica dell’esordio, la domenica che vale un primo esame stagionale. Al Muzi, con fischio di inizio alle 15, l’Orvietana ospita il Cannara nel derby valido per il primo turno di Coppa di serie D. Il primo test ufficiale della stagione per l’Orvietana di Antonio Rizzolo. "É una gara importante per capire come stiamo – sottolinea il tecnico biancorosso – e cosa possiamo fare. Le partite ufficiali hanno sempre un sapore diverso rispetto alle amichevoli. Poco conta che sia coppa o campionato". Fra i convocati, in casa orvietana, ci sarà anche il neo acquisto, il centrocampista classe 2002 Jacopo Turchet, arrivato dall’Angri. "Vincere aiutare a vincere" è il mantra di Antonio Armillei che, dopo la vittoria per 3-1 di domenica scorsa contro il Trestina, vuole far suo anche un altro derby. "Dopo la sconfitta in Supercoppa con il Sansepolcro – sottolinea il tecnico rossoblù – volevamo riscattarci subito e l’abbiamo fatto. Adesso un’altra sfida che ci servirà per capire che cosa vuol dire giocare in serie D". In caso di parità al 90’ si andrà subito ai calci di rigore. La vincente tornerà in campo mercoledì 8 ottobre nei trentaduesimi. Per quanto riguarda il campionato, per l’Orvietana esordio a Prato, mentre il Cannara debutterà in casa del Follonica Gavorrano. Arbitra l’incontro Giacomo Ravara di Valdarno, assistenti Antonino Longobardi di Arezzo e Alessandro Rastrelli di Firenze.