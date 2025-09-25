Calcio serie D. Orvietana, ancora una sconfitta. Il Ghiviborgo espugna il Muzi

ORVIETANA 1 GHIVIBORGO 2

ORVIETANA (3-5-2): Formiconi; Berardi, Ricci, Mauro; Paletta, Simic (24’st Esposito), Dida (1’st Selvaggio), Pepe (16’st Barbini), Tronci (1’st Marchegiani); Tenkorang (1’st Lusha), Caon. A disp.: Porta, Bieto, Savshak, Viegas. All.: Rizzolo.

GHIVIBORGO (4-2-3-1): Butano; Baldacci, Del Dotto, Vecchi, Arcuri (12’st Ceccanti); Citarella (24’st Signorini), Musatti; Boiga, Mariotti (36’st Ragghianti), Cannarza (33’st Mion); Thioune (16’st Quochi). A disp.: Laoluna, Panconi, Lista, Brisciani. All.: Ingenito.

Arbitro: A. Elia di Ostia Lido (M. Riccobene di Enna – G. Saracino di Ragusa).

Marcatori: 20’pt Cannarza, 38’st Boiga, 51’st Caon rig. (O).

Note: ammoniti: Berardi, Ricci, Mauro, Simic, Pepe, Barbini, Paletta (O); Boiga, Citarella (G). Angoli: 9-5 per l’Orvietana. Recupero: 1’+5’.

Parlare di crisi è eccessivo, ma sicuramente, in casa Orvietana, c’è qualcosa che non va. La formazione di Rizzolo incassa la terza sconfitta di fila, la seconda in altrettante partite interne. Dopo il Siena, anche il Ghiviborgo espugna il Muzi. I toscani trovano il vantaggio dopo 20 minuti quando Cannarza trova la stoccata vincente che supera Formiconi. L’Orvietana accenna una reazione con Caon che impegna Butano. Prima dell’intervallo, però, il Ghiviborgo trova il raddoppio con Boiga che insacca da due passi. Nell’intervallo Rizzolo toglie Tenkorang e Dida per far posto a Lusha e Selvaggio. L’Orvietana inizia la ripresa premendo sul gas e Caon accorcia subito le distanze siglando il rigore del 2-1. Forcing biancorosso durante tutta la ripresa ma non basta. Il Ghiviborgo fa bottino pieno, l’Orvietana mastica amaro.