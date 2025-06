Calcio Si rafforza la collaborazione col sindaco e l’assessore allo Sport. Mister Marselli vicino alla firma. Massese, il patron Gerini incassa il supporto dell’amministrazione

Il sindaco Francesco Persiani e l’assessore allo Sport Roberto Acerbo si sono incontrati col presidente della Massese Antonio Gerini per fare il punto sulla stagione appena conclusa e discutere sulle prospettive future della squadra. L’amministrazione comunale ha rinnovato il proprio impegno in favore della massima società di calcio cittadina ringraziando l’attuale proprietà per tutto quello che sta facendo. Da parte della Massese è stato apprezzato innanzitutto il fatto di come il sindaco si sia prodigato per avere questo colloquio, già inteso come chiara manifestazione di quanto stiano a cuore all’amministrazione comunale le sorti della squadra bianconera. In secondo luogo si sono gettate le basi per il proseguimento della collaborazione.

La priorità rimane quella di provvedere al rifacimento del manto erboso dello stadio Gianpiero Vitali in modo che si possa ripresentare ai nastri di partenza della prossima stagione nelle migliori condizioni. L’altro punto cardine è quello di riuscire a trovare una struttura per gli allenamenti che potrebbe essere rappresentata anche dal campo sportivo di via Casola a patto di rimetterlo in condizioni accettabili, tali da poter essere utilizzato. Proprio per questo dovrebbero essere in programma dei sopralluoghi sia allo stadio comunale che al campo di Marina di Massa.

Sul fronte sportivo, invece, tra oggi e domani mattina dovrebbe esserci il confronto finale con Davide Marselli. Il presidente Gerini, il direttore generale Cantoni ed il neo direttore sportivo Lecchini si incontreranno col tecnico apuano e se le idee collimeranno e verranno limati i vari punti relativi all’organizzazione la Massese potrebbe annunciare di seguito il suo nuovo allenatore. A livello di giocatori le prime mosse dovrebbero essere le conferme dei vari Andrei, Mapelli, Buffa, Quilici e Bertipagani.

Gianluca Bondielli