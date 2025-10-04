Calcio, squalifiche. Sputi, sanzione all’Orbetello

Mano pesante del giudice sportivo per la Toscana Clelio Zanetti relative alle partite disputate nei campionati regionali dilettanti e giovanili. In Promozione ammenda di 750 euro per l’Orbetello "per uno sputo verso un assistente all’arbitro che veniva raggiunto da una scarpa, per ripetuto lancio di bottigliette in campo senza però colpire nessuno. Recidiva. Per danneggiamenti alla rete di recinzione del campo della società ospitante". Ammenda di 200 euro per l’Invictasauro per contegno offensivo e minaccioso verso la terna arbitrale. Squalificati per due gare Emiliano Frati e Edoardo Tirabassi (Orbetello), In Prima categoria inibito sino al 12 ottobre il dirigente del Campagnatico Arcille Francesco Cavaliere. Squalificato per un turno Raffaele Chiatto (Argentario). In Seconda categoria squalificato per una giornata l’allenatore del Magliano Sant’Andrea Lorenzo Ferrigato. Squalificati per un turno Andrea Liberali (Fonteblanda), Moussa Leye (Marina) e Tommaso Brasini (Magliano Sant’Andrea). In Terza categoria squalificato per due giornate l’allenatore del Semproniano Luciano Santoni. Squalificati anche due calciatori del Semproniano, entrambi per quattro turni che sono Nicola Bagnoli e Alessandro Magi.