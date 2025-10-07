Calcio Ternana. Loiacono e Maestrelli migliorano. Dubickas in nazionale, salta Forlì

Ottime notizie per Loiacono, migliora Maestrelli, mentre inizia la rigenerazione del terreno di gioco. Intanto, arriva una multa per questioni "pregresse". Alla ripresa degli allenamenti è tornato in gruppo Giuseppe Loiacono che ha superato il problema muscolare rimediato un mese fa a Rimini. Alessio Maestrelli, che ha saltato la sfida con il Pineto per l’infortunio evidenziato a Ravenna nel finale di gara, ha lavorato in campo, seppure a parte.

Assente Edgaras Dubickas, che, convocato in Nazionale lituana, non sarà disponibile per la sfida di Forlì (sabato ore 17.30). Approfittando delle due trasferte consecutive, al "Liberati" è iniziato l’intervento per la risemina, con l’obiettivo di rivedere un ottimo manto erboso fin dalla gara con l’Arezzo.

Arrivano tre mesi di inibizione per l’ex presidente rossoverde Stefano D’Alessandro e 5 mila euro di ammenda per la Ternana Calcio (responsabilità oggettiva). Il provvedimento della Figc si deve al fatto che D’Alessandro, nell’acquisire da Nicola Guida nel settembre 2024 la società N21 Holding S.r.l. (controllante il 95% del capitale sociale della Ternana) non ha depositato entro il termine dovuto "parte della documentazione inerente ai requisiti di solidità finanziaria".

Il Comitato organizzatore di "Un secolo da Fere", in una nota ringrazia l’Istituto Casagrande-Cesi, i suoi docenti e ragazzi degli indirizzi sala e cucina, per l’evento che si è svolto giovedì scorso a Palazzo Primavera e per quello di sabato scorso in Piazza della Repubblica, l’associazione Mirycae per i volontari, la Polizia locale e la Protezione Civile.