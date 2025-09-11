Calcio. Terza categoria in riscaldamento. A giorni la composizione dei gironi

Inizia a prendere forma anche il prossimo campionato di Terza Categoria Provinciale. La Federazione, infatti, ha reso noto che le squadre lucchesi saranno suddivise in due gironi da sedici, dove ci saranno anche formazioni di Firenze, Pisa e Pistoia. Per la zona di Firenze ci sarà il Galleno, per Pisa il Pappiana mentre per Pistoia Veneri, Ligacutiglianese e Pistoia Ovest. Come ogni anno anche quest’anno ci sarà qualche new entry, come il Giesse Barga, l’Atletico Penarol e il Pescaglia team che che rappresenteranno la Garfagnana e la Media Valle, ma anche il ritorno in terza del Villetta, che torna a giocare dopo qualche anno di assenza. Le squadre che si daranno battaglia sono Galleno, Pappiana, Ligacutiglianese, Pistoia Ovest, Veneri, Aquila Sant’Anna, Atletico Marginone, Atletico Penarol, Badia Pozzeveri, Barga, Calcistica Popolare Trebesto, Casciana Poggio, Coreglia, Farneta, Giesse Barga, Lammari, Lido di Camaiore, Lucca Ovest, Montagna Seravezzina, Morianese, Nhul Viareggio, Pescaglia, Retignano, San Lorenzo, San Vito, Spianate, Sporting Camaiore, Sporting Fortedeimarmi, Sporting Vagli, Stiava, Villa Basilica e Ville 2012.

A meno di grandi novità ci sarà un girone dove verranno inserite tutte le squadre della Media Valle e Garfagnana, con qualche squadra della Piana di Lucca e forse alcuna delle pistoiesi, mentre nell’altro girone ci saranno le versiliesi e le restanti lucchesi e pistoiesi. Nei prossimi giorni verrà svelata la composizione dei gironi, con il campionato che inizierà ad ottobre.

Intanto però sono state diramate le indicazioni per la Coppa Provinciale, con una prima fase di competenza provinciale ed una seconda fase regionale. Le finali provinciali si svolgeranno in campo neutro e se al termine dei novanta minuti persisterà ancora il risultato di parità di procederà a giocare due tempi supplementari e poi eventuali calci di rigore. Nella scorsa stagione il Pontecosi Lagosì vinse la Coppa Provinciale, per poi arrendersi in semifinale regionale contro la Virtus Chianciano. E proprio quest’anno il Pontecosi Lagosì ha deciso di non iscriversi. Per quanto riguarda il campionato sono salite direttamente in Seconda Categoria New Team, Filicaia Diavoli Rossi e Vorno, che hanno vinto i rispettivi gironi, mentre per grazie ai playoff li ha raggiunti anche il Bioacqua Av Le Case.

Anche questa stagione si preannuncia scoppiettante e ricca di grandi insidie, con squadre che hanno cercato di rinforzarsi per provare a centrare il salto di categoria. Le prossime settimane si conosceranno anche i calendari ed allora si potrà capire anche quali saranno le prime sfide, in un torneo che come sempre sarà competitivo e ricco di emozioni. Le squadre hanno già ripreso gli allenamenti e si stanno preparando a ritmi serrati per questa nuova stagione.

Alessia Lombardi