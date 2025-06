Calcio Uisp. Coppa Bruschi, ecco le due sfide in semifinale

Saranno Real Chiesanuova – Olimpia Prato e Giusti Stefano – Vergaio le due semifinali della Coppa Bruschi di Uisp Prato di calcio a 11, in programma rispettivamente giovedì 4 e venerdì 5 giugno. L’Olimpia Prato ha liquidato lo Sporting Prato con un imperioso 5-2 nella prima partita dei quarti di finale: Tani, dopo appena un minuto, mette subito in chiaro come andrà la serata. Poi, per l’Olimpia arrivano le reti di Ghianni, Vollero (doppietta, un gol per tempo) e una seconda marcatura di Tani a metà ripresa. Per lo Sporting Prato a segno Pellegrini e Carrubba, un gol per tempo, ma non basta per raddrizzare la partita.

Un solo gol decide invece la sfida tra Prato Asd e Vergaio: ci pensa Berti, al 35esimo minuto a siglare la rete decisiva che regala al Vergaio l’accesso alla semifinale. Entrambe le semifinali si giocheranno alle ore 21.15 sul campo di Iolo, una il 4 (Real Chiesanuova – Olimpia Prato) e l’altra il 5 giugno (Giusti Stefano – Vergaio). La finalissima della Coppa Bruschi si disputerà martedì 10 giugno, alle ore 21.30, al campo “Ado Nelli” di Oste.