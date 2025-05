Calcio. Una grande gioia per la Società Sportiva Sordi Siena. Conquistato lo scudetto in finale (1-0) contro l’Avellino

Grande soddisfazione per la Società Sportiva Sordi Siena che nella tanto attesa finale del Campionato Italiano futsal FSSI – Federazione Sport Sordi Italia, contro l’Avellino è riuscita a trionfare per 1-0 conquistando uno scudetto che mancava da ben 13 anni. Favorita alla vigilia, l’Avellino presentava diversi giocatori di livello nazionale, ma fin dai primi minuti è stata Siena a sorprendere tutti: dopo un avvio aggressivo, trova il vantaggio la squadra bianconera con Cappato, bravo a sfruttare una disattenzione difensiva. L’Avellino reagisce, ma la squadra senese è ben organizzata dietro e il portiere Di Paola resta praticamente inoperoso nel primo tempo, chiuso sull’1-0 per i toscani. Nella ripresa la partita si apre: Avellino spinge, ma è ancora Siena ad avere le occasioni migliori. Prima Cappato e poi Jallow sfiorano il raddoppio. Nel finale, complice la stanchezza, Avellino tenta il tutto per tutto, ma la difesa senese resiste e Di Paola si conferma decisivo con alcune parate spettacolari. Al triplice fischio esplode la festa: Grippo, capitano ma infortunato, alza la coppa tra le lacrime. Una vittoria meritata per una squadra solida, compatta e premiata in diverse categorie. Cappato e Calabrò sono infatti stati eletti uomini partita, lo stesso Calabrò anche capocannoniere della fase finale con ben 4 gol, Di Paola è risultato essere il miglior portiere della manifestazione, così come Bongiorni miglior giocatore. Infine la SSS Siena è risultata essere anche vincitrice della Coppa Disciplina. Questa grandissima gioia segue di un anno praticamente esatto quella dell’aprile 2024 quando la formazione bianconera aveva organizzato con successo le finali di Coppa Italia a San Gimignano.