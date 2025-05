Calciomercato. Cammelli a Coiano: "Grande fiducia in lui»

Fumata bianca. Enrico Cammelli, fresco di dimissioni da vicepresidente della Zenith Prato, ha trovato l’accordo con il Csl Prato Social Club. Dal 1° luglio, cioè dall’inizio della prossima stagione sportiva, sarà in viale Galilei con il ruolo di direttore generale, per contribuire a rilanciare le ambizioni societarie nei progetti che riguardano il calcio, ma non solo (per esempio il mai accantonato progetto dei campi da padel, tanto per citare una delle varie idee ancora in incubatrice a Coiano). "Sono emozionato e felice per questa nuova avventura che mi si prospetta davanti – il rapido commento del futuro direttore generale -. Prima di iniziare appena qualche settimana di riposo, per ricaricare bene le batterie. Fino ad ora ho conosciuto il Csl Prato Social Club da fuori, da avversario in alcuni casi, ma ho sempre avuto stima professionale delle persone che ci lavorano e che portano avanti gli obiettivi e la filosofia della società". Molto soddisfatto il presidente del Csl Prato Social Club, Roberto Macrì, che è stato il più veloce e il più deciso nel tentare l’affondo per inserire nella sua dirigenza Cammelli, una volta appresa la sua volontà di lasciare la Zenith Prato. "L’arrivo di Enrico Cammelli andrà a completare una squadra già collaudata e affiatata che sta dando grandi soddisfazioni alla nostra società. Mi riferisco ad Antonio Facchi, Daniele Bacci, Alessio Mastropietro e, per il settore femminile, a Lorenzo Giorgi e Marco Burani – commenta il numero uno di viale Galilei -. Sono convinto che il suo arrivo porterà benefici a tutti e che Enrico potrà aiutarci a raggiungere gli obiettivi di crescita che con costanza perseguiamo da anni. Non abbiamo fretta. Con Enrico, insieme, vogliamo arrivare lontano".

Leonardo Montaleni