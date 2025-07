Calciomercato Grifo. Due pedine per il ritiro. Corsinelli e La Mantia da chiudere in fretta

Il Perugia non vuole sbagliare e allora preferisce riflettere bene sulle scelte da compiere. Discorso corretto se non fosse che i biancorossi se ne andranno in ritiro in Argentina e questo ovviamente complicherà le trattative in quel periodo, con i giocatori nuovi che avranno difficoltà a raggiungere i compagni in preparazione. E allora, almeno per la partenza, i ruoli chiave andranno coperti. Soprattutto andranno colmate le evidenti lacune in alcune zone del campo. Il diesse Meluso vorrebbe prima piazzare un colpo in uscita, come per esempio quello di Alessandro Seghetti, per avere maggior libertà di manovra.

Sarebbe l’ideale: monetizzare con la cessione dell’attaccante marchigiano (lo Spezia sembra essere la squadra più vicina al giocatore) e andare a prendere senza dover intaccare il "portafoglio".

Il club biancorosso, nelle intenzioni, vorrebbe chiudere la seconda e la terza operazione dopo aver ufficializzato Tumbarello per il centrocampo. Con la conferma di Angella in difesa, slitta la ricerca del difensore centrale, ma resta una priorità l’arrivo di un terzino destro e di una punta prima della partenza per il ritiro previsto il 12 luglio. C’è una settimana per mettere a punto le due operazioni, con i nomi che sono ben chiari sul taccuino del direttore Mauro Meluso.

Il Grifo vuole chiudere la trattativa per Francesco Corsinelli, ma c’è l’ostacolo-Gubbio. Il Perugia, infatti, avrebbe già l’accordo con il laterale ma il club rossoblù non vuole lasciarlo andare, soprattutto non lo lascerà andare via gratis, forte (si fa per dire) del contratto del giocatore che scade tra un anno. Il Perugia ha provato ad inserire Lisi ma senza successo. La situazione deve sbloccarsi in fretta. E poi c’è l’attaccante La Mantia che aspetta di chiudere: il giocatore è svincolato e quindi deve necessariamente partire con la squadra in ritiro per non restare un’estate fermo. Il Perugia farà di tutto per portarlo in biancorosso prima della lunga trasferta in Argentina. Sul taccuino di Meluso c’è anche il giovane attaccante della Juventus, Claudio Giardino (2007) che avrebbe già avuto un colloquio con il dirigente. Per il centrocampo piace anche Riccardo Calcagni del Novara.