Calciomercato: la Carrarese punta su Alessio Vacca della Juventus

Un altro juventino in maglia azzurra? Ci sta seriamente pensando la Carrarese che sembra aver posato gli occhi su Alessio Vacca, il talentuoso attaccante classe 2005 che si è messo in mostra quest’anno nel campionato Primavera. Il bomber nativo di Trecate (Novara) si è reso autore di 16 reti e 7 assist nelle 33 presenze collezionate in campionato a cui vanno aggiunti i 3 gol siglati in Youth League. La Juventus sta valutando quale possa essere il futuro migliore per il suo prospetto. Il prossimo step a rigore di logica dovrebbe essere il passaggio nella Next Gen ma non è escluso che la società bianconera possa bruciare le tappe e voglia proporlo subito in Serie B.

Le pretendenti non mancano perché oltre alla Carrarese pare si siano già fatte avanti anche Reggiana e Sudtirol. Il club di piazza Vittorio Veneto vanta un canale già aperto con la Juventus visto che quest’anno ne ha ottenuto in prestito un altro giovane, Leonardo Cerri.

Il possente attaccante classe 2003 a Carrara si è ritagliato un buon spazio mettendo insieme 33 presenze condite da 3 gol e 1 assist. Le cose migliori il ragazzone romano le ha fatte vedere nella prima parte della stagione mentre nella seconda si è un po’ perso nonostante mister Calabro gli abbia concesso diverse opportunità, soprattutto a gara in corso. Se si aggiunge il fatto che il prossimo anno i calciatori dell’annata 2003 non daranno più adito a premialità appare improbabile un “Cerri bis“ mentre Vacca, al contrario, sarebbe un’ottima soluzione in “quota giovani“.

La Lega di Serie B, intanto, ha posticipato il periodo per l’esercizio del diritto di opzione e contro-opzione previsto nelle cessioni di contratto annuali spostandolo dal 22 al 24 giugno per le opzioni e dal 25 al 27 giugno per le contro-opzioni. In questa fattispecie per la Carrarese rientra soltanto Mateo Scheffer, in prestito all’Atalanta Under 23 che potrebbe esercitarne il riscatto. Tutti gli altri prestiti della Carrarese, sia in entrata che in uscita, sono secchi. Tra questi figura anche il portiere Nicola Ravaglia che dal 1 luglio tornerà a disposizione della Sampdoria con cui ha ancora un anno di contatto. Sull’esperto estremo difensore forlivese sembra essersi palesato nelle ultime ore l’interesse del Cesena che lo vorrebbe come dodicesimo uomo alle spalle del titolare del ruolo Klinsmann.