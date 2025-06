Calciomercato. Massese alla finestra in cerca di super affari. Dagli acquisti si capirà il modulo per il campo

C’è tanta carne al fuoco alla Massese ma soltanto con l’apertura del mercato si potrà capire quante delle operazioni imbastite andranno realmente in porto. Il nuovo tecnico Davide Marselli non è un integralista ed ha dimostrato in carriera di sapersi adattare a diversi moduli, a seconda del materiale umano a disposizione. Il dg Augusto Cantoni ed il ds Samuele Lecchini vorrebbero, però, creargli una squadra che gli consenta di adottare gli assetti da lui prediletti: il 4-3-3 o il 4-2-3-1.

In difesa dopo la conferma di Mapelli a destra si aspetta quella di Andrei al centro che potrebbe comporre una coppia di grande esperienza ed affidabilità con l’eventuale rientro di Matteo Zavatto. A sinistra rimane un punto interrogativo perché è lì che la Massese potrebbe scegliere di mettere la quota classe 2007. L’altra collocazione possibile è tra i pali vista la presenza del portierino Gioele Benassi.

A centrocampo mister Marselli vorrebbe puntare sul suo pupillo Lucaccini, massese doc, come play davanti alla difesa. Alcune mezzali il tecnico ligure se le ritroverebbe già in casa viste le imminenti conferme di Bertipagani, Mariani e Costanzo. Dei rinforzi importanti in questo reparto, soprattutto nel caso di utilizzo del modulo con i tre trequartisti, potrebbero arrivare anche dal mercato coi nomi di Da Pozzo e Cornacchia tra i più gettonati.

In attacco si riparte da Michael Buffa, che ha segnato 41 gol complessivi tra campionato e coppa nelle ultime 2 stagioni con la Massese. In caso di tridente come attaccante esterno farebbe benissimo al caso Gabrielli (ex Derthona). Il ds Lecchini potrebbe pensare all’esperto Andrea Baudi che conosce bene per averlo avuto l’ultimo anno alla Pontremolese dove ha siglato 7 gol. Sembra sfumata, invece, la possibilità di arrivare a Neri, che dovrebbe restare al Cenaia.

Gianluca Bondielli