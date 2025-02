Calvisano, riscatto immediato. Lecco travolto per 33-3. Nicosia migliore in campo

Il Calvisano mette sul terreno del “San Michele“ l’attenzione e l’ordine richiesti da Dal Maso e Zappalorto e dimentica la prima sconfitta stagionale di Alghero superando con un eloquente 33-3 il Lecco. I lariani cercano di tenere il ritmo dei gialloneri, ma ben presto si capisce che la capolista del girone 2 di serie A ha maggiori qualità e intende lottare fino in fondo per la promozione. Pietro Nicosia (premiato al termine quale “man of the match“) e compagni gestiscono con sicurezza e conducono in porto un successo che conferma il loro primato. L.M.