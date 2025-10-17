Cambi in panchina. C’è il primo esonero. E’ Pagliuca dell’Empoli

Come era nell’aria già da qualche giorno, è saltata la prima panchina in serie B dopo la settima giornata e durante la sosta. La scorsa stagione dopo dodici turni erano invece già sette gli allenatori esonerati. A Empoli al posto di Guido Pagliuca (9 punti in 7 gare), esonerato martedì scorso, è stato annunciato ufficialmente il ritorno di Alessio Dionisi, classe 1980 che nella stagione 2020-21 aveva portato i toscani in serie A per andarsene poi al Sassuolo e questo aveva creato polemiche tra i tifosi che non si aspettavano tale decisione. L’operazione del ritorno a Empoli ha richiesto alcuni giorni di tempo, infatti Dionisi (che ha firmato un accordo fino a giugno 2027) ha dovuto rescindere con il Palermo e i toscani hanno dovuto sciogliere il legame con Roberto D’Aversa che nello scorso campionato non era riuscito a evitare la retrocessione dopo che nell’estate 2024 aveva fatto retromarcia con il Cesena, per approdare in Toscana in A, nonostante avesse dato la parola.

Era dal 2000 che dopo sette giornate in cadetteria non era stato esonerato un allenatore, è successo ufficialmente ieri. Lo scorso campionato complessivamente sono stati venti i cambi di tecnici. Altri mister comunque sono pericolanti, ma la sosta ha concesso loro una ulteriore possibilità. Tra questi anche a D’Angelo che a Spezia dopo aver perso la A nella finale playoff con la Cremonese e ora sempre alla guida dei liguri è ultimo in classifica con tre punti e domani al Picco affronterà proprio il Cesena reduce da due ko di fila.