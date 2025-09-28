Camilla Almici si conferma signora del tiro dinamico

Brescia, 28 settembre 2025 – Camilla Almici si è confermata campionessa del mondo di tiro dinamico.

Una nuova, splendida impresa per l’atleta bresciana che nell’edizione 2025 della competizione iridata, che si è svolta in Sudafrica, ha scritto un’altra pagina vincente della sua carriera e si è confermata l’autentica regina di questo sport. Dopo la due medaglie d’oro conquistate nel 2022 in Thailandia, la tiratrice azzurra è riuscita a ripetersi ai massimi livelli, salendo sul gradino più alto del podio nella categoria Lady sia nell’individuale che nella gara a squadre (insieme alle compagne Chiara Neviani, Monica Rasi Caldogno e Virginia Sassu).

La Almici si è presentata in Sudafrica nel non semplice ruolo di campionessa uscente e tutte le migliori atlete del panorama internazionale hanno dato il massimo per riuscire a spodestarla, ma la portacolori del Team CZ ha messo in mostra una prestazione di assoluta caratura, che le ha permesso di costringere alla resa tutte le rivali. Ultima a cedere è stata la ceca Petra Nemcova (2.178,61 contro 2.027,44 i punteggi finali), che si è piazzata al secondo posto davanti alla danese Sissal Skaale in una classifica molto corta, che ha visto l’altra italiana Chiara Neviani terminare in sesta posizione. Proprio per il grande equilibrio che ha caratterizzato una sfida di livello molto elevato, Camilla Almici ha potuto esultare, insieme al suo staff (a cominciare dall’allenatore Esterino Magli, che a sua volta ha gareggiato e vinto l’oro tra i Grand Senior) e all’immancabile papà Claudio (al quale spetta il grande merito di avere trasmesso la passione per questa disciplina alla figlia), solo nel momento dell’ufficializzazione dei risultati, giusto prima di venire “circondata” dai microfoni e dalle telecamere di tutto il mondo: “È una grande gioia – ha sintetizzato la bi-campionessa del mondo – Mi sono preparata con tanto impegni e molti sacrifici a questa gara. Volevo questa vittoria anche se sapevo che le mie rivali erano determinate a prendersi la rivincita. Io, però, ero decisa a dare il massimo per riuscire a conquistarla e raggiungere un risultato così importante. Ho cercato di mantenere alta la concentrazione dall’inizio alla fine, pensando solo alla mia prova e a non commettere errori e, alla fine, tutto è andato per il verso giusto. Ringrazio tutti quelli che mi hanno accompagnato in questo percorso e mi piace condividere questo secondo titolo mondiale con la mia famiglia e con tutti quelli che in questi anni hanno creduto in me”. E il dolce sorriso di Camilla lascia intuire l’emozione di chi, forse, ancora non si rende conto dell’eccezionale exploit che ha saputo compiere, ma intende a rimanere ancora a lungo sul tetto del mondo.