Camilli riaccende il sogno olimpico. Ciriesi, non va

Con il secondo posto nel GP di Madrid, sesta tappa della Longines Fei Nations Cup, Ben Maher (Emjeu de Grisien) ha dovuto sì cedere il passo in gara – solo sul cronometro – al "mostro sacro" tedesco Marcus Ehning (Coolio 22) che qui vinse per la prima volta in Coppa del Mondo. Il britannico a sua volta è balzato al comando (52 punti) della classifica generale del girone Europa Ovest scavalcando il tedesco Dittmer, ora secondo (42), e l’irlandese Howley, terzo parimerito con il francese Staut (40). Terza piazza nel GP dello spagnolo Bastida (Belano vd Wijnhoeve Z) e quarta dell’altra transalpina Jeanne Sedran (Dexter de Keerglenn). Solo questi quattro binomi, dei 10 in barrage (su 38 partenti), hanno realizzato doppio netto.

Niente da fare per i due azzurri in lizza: la Ciriesi (Cape Coral) con due errori al "base" (come peraltro il campione d’Europa Guerdat, 28esimo su Double Jeu d’Honvault) non ha conquistato punti per la classifica generale e dunque è rimasta a 11, 29esima nella generale. Turturiello (Made In’t Ruytershof) con 16 penalità è finito 35esimo in gara ed è rimasto a 0 punti.

Comunque la graduatoria del girone si è ribaltata e nella prossima tappa, ancora in Spagna ma a La Coruña (1-3 dicembre), potrebbe aggiornarsi ulteriormente. Mentre in Coppa del Mondo le cose per i nostri sono sempre "in salita", si apre uno squarcio favorevole in prospettiva olimpica: Emanuele Camilli (Odense Odeveld) grazie ai ripetuti piazzamenti durante il suo tour in Messico, è al comando della graduatoria individuale del Gruppo BFei per la qualificazione ai Giochi di Parigi 2024.

Il Gruppo B è quello che comprende l’Italia e prevede due posti ma solo uno per nazione (fra quelle non qualificate con la squadra).

Camilli attualmente conduce davanti allo spagnolo Seabra (Durados) e all’altro azzurro, Gaudiano (Chalou).