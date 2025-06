Campionati Europei di scherma a Genova: la Nazionale azzurra pronta a brillare

Diramata la lista dei convocati italiani ai prossimi Campionati Europei di scherma, previsti da sabato 14 giugno a giovedì 19 a Genova. La Nazionale azzurra potrà dunque battersi in Italia, davanti al suo pubblico, per confermarsi movimento guida della scherma europea e mondiale anche in una occasione in cui ci saranno tanti big: è annunciata infatti la partecipazione di molti dei medagliati olimpici dei Giochi di Parigi dello scorso anno. E nell’Italia che vorrà essere protagonista non mancheranno le Marche: convocato infatti nel fioretto maschile Tommaso Marini, l’anconetano classe 2000 che ha già titoli continentali nel suo palmares. Marini, che è appena giunto secondo ai campionati italiani di Piacenza, sarà in gara sia nell’individuale che a squadre: con lui Filippo Macchi, Alessio Foconi, il neocampione italiano Guillaume Bianchi, vittiorioso proprio su Marini a Piacenza qualche giorno fa. Nel settore femminile, ci sarà la toscana ma jesina di allenamento Alice Volpi, convocata per la prova a squadre. Non ci sarà invece la jesina doc Elena Tangherlini, reduce da un bronzo nell’individuale ai campionati italiani ma con Volpi e lo stesso Marini (che a Jesi si allena) la città di Federico II sarà comunque protagonista, senza dimenticare che testimonial dell’evento sarà Valentina Vezzali, la più grande di tutte nel fioretto femminile mondiale. Di certo però il tifo della nostra regione sarà per Marini, che cerca un nuovo successo in una carriera che a 25 anni da poco compiuti, tranne l’oro olimpico, lo ho visto già vincere praticamente tutto tra Europei, Mondiali, prove di Coppa del Mondo e classifica assoluta della stessa. Andrea Pongetti