Campionati Europei paralimpici in Olanda. Morganti abbonata all’argento. Uno storico bronzo per Salvadè

Tre medaglie sono il bottino dell’Italia paralimpica ai campionati europei di Ermelo, in Olanda. Dopo l’argento conquistato dalla pluricampionessa mondiale Sara Morganti su Mariebelle nella prova individuale iniziale di Grado 1 e dopo il 5° posto del team nella prova a squadre, ieri nei Freestyle l’inesauribile fuoriclasse lucchese si è ripetuta nel Grado 1 (79,827%) cogliendo un altro argento. Oro al lettone Rihards Snikus su King of the Dance (80,674%) e bronzo alla britannica Durward- Akhurst in sella ad Athene Lindebjerg (77,140%). Dal canto suo Francesca Salvadé su Escari ha agguantato uno “storico” bronzo nel Grado III (76,274%), prima medaglia in carriera e suo best score in un campionato internazionale, dopo aver partecipato a quattro Paralimpiadi, a Mondiali ed Europei, piazzandosi più volte a un pelo dal podio (come ai Giochi di Parigi). Oro all’olandese Van der Horst su Eisma’s Royal Fonq N.O.P. (80,634%), argento al danese Joergensen su Jolene Hill (79,807%). Dunque un record per Salvadé ma anche per l’Italia, che mai aveva ottenuto tre medaglie in un campionato internazionale.

Da aggiungere l’ottavo posto del debuttante Max Chiatante su Un Euro (63,067%) nel Grado 1 e il quinto di Federica Sileoni su Leonardo (72,985) nel Grado V. Risultati che confermano la continua crescita del paradressage azzurro, ormai ai vertici mondiali. In Svizzera, invece, ad Avenches, la finale del circuito EEF di salto ostacoli ha proclamato vincitori i “padroni di casa elvetici” dopo barrage con Francia (12 entrambe dopo le due manches) grazie al miglior tempo del rossocrociato Joliat su Chelsea Z (0/39,08) nel terzo giro contro la transalpina Brionne su Gran Duc du Paradiso (0/40,29). Per l’Italia campione uscente solo 7° posto (Bassi-Cash du Pratel 13/4, Camilli Chacareno Ps 4/0, Martinengo-Coynor 8/8, Chimirri-Je suis Godot d’Acheronte 18/4, tot. 33 pen).