Campionati italiani allievi. L’Atletica Arcs Cus Perugia fa il pieno di medaglie a Rieti

PERUGIA - Risultati di grande rilievo quelli ottenuti dalle ragazze dell’Atletica Arcs Cus Perugia ai Campionati Italiani Allievi che si sono tenuti sabato e domenica a Rieti con ben 4 titoli italiani conquistati: due li ha ottenuti Caterina Caligiana, tre se si aggiunge anche quello con la staffetta, che sabato nella prima giornata con un finale imperioso ha dominato i 1.500 metri con il tempo di 4:33.89 e ha replicato domenica vincendo gli 800 metri al termine di una gara che l’ha vista sempre al comando con gli ultimi 200 metri in cui si è involata solitaria per chiudere in 2:07.97.

Oro e titolo italiano anche per Margherita Castellani nei 200 metri dopo che sabato aveva chiuso al secondo posto i 100 metri conquistando l’argento in 11.70 dopo aver corso in batteria in 11.67 battuta solamente dalla quindicenne Kelly Doualla che con 11.36 ha stabilito il nuovo primato italiano under 18 e under 20; la velocista perugina ha corso in 23.48 il mezzo giro di pista, un tempo non lontano dal suo primato personale.

Il quarto titolo italiano è arrivato per merito della staffetta 4x400 formata da Benedetta Baiocco, perfetta in prima frazione, Francesca Scabissi che apre subito un gap correndo in 59”, Caterina Caligiana che scava un solco e Margherita Castellani che chiude in 53.10 per un gran tempo finale di 3:49.18 lasciando addirittura a 15 secondi il quartetto dell’Atletica Bergamo 1959 Oriocenter secondo classificato.

Ha chiuso invece ai piedi del podio Benedetta Baiocco nel salto in alto dove ha superato metri 1,68, solamente a due centimetri dal bronzo, mentre è stata decima Francesca Scabissi nei 2000 metri siepi con il tempo di 7:32.11. Quindi dopo la promozione in Finale Oro di qualche settimana, ancora in evidenza ai vertici dell’atletica nazionale il team del presidente Cavicchi pronto con le sue ragazze ad affrontare le prossime importanti sfide a livello nazionale ed internazionale. Visto l’andazzo, le soddisfazioni non mancheranno.