Campionati italiani assoluti. Due ori e un argento. Bicelli forza nove con rotta sui Mondiali

Avanti tutta. Federico Bicelli, campione paralimpico e mondiale di nuoto nei 400 stile libero e due volte campione europeo nei 100 stile libero, continua a stupire. Bresciano in forza alle Fiamme Azzurre, agli Italiani Assoluti a Napoli ha conquistato due vittorie e un argento. L’oro è arrivato nella prima giornata nei 400 stile e nell’ultima nei 50 delfino. La medaglia d’argento, invece, sabato nei 200 misti. Risultati che fanno ben sperare in vista dei prossimi impegni in vasca: nel mirino i Mondiali di settembre a Singapore, le cui convocazioni ufficiali arriveranno solo nelle prossime settimane. Dopo un anno di transizione post-Parigi 2024, dove Bicelli ha messo al collo un oro e un bronzo, il percorso verso i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028 sta proseguendo con risultati incoraggianti, non solo in vasca, ma anche in acque libere. Il momento clou del 2025 del campèione 26enne sarà il Campionato del Mondo di Nuoto Paralimpico nella città-stato asiatica, dal 21 al 27 settembre.

Federico Bicelli sarà impegnato in sette gare individuali, con l’obiettivo dichiarato di testare a pieno regime il nuovo programma verso Los Angeles, inclusa la nuova gara dei 200 misti, già in fase di preparazione per il prossimo quadriennio olimpico. "Ci stiamo preparando per essere protagonisti nel 2028. Ogni gara è un tassello che ci porterà a Los Angeles. Non sarà semplice, ma ci divertiremo e daremo tutto", la promessa di Federico.

R.S.