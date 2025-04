Campionati Regionali di staffette Cadetti/e: trionfo all'Atletica Meneghina e Pro Patria ARC

A Vigevano, nel nuovo impianto Dante Merlo, inaugurato proprio in occasione delle gare, sono andati in scena i Campionati Regionali di staffette Cadetti/e, organizzati dall’Atletica Vigevano. Presenti, la vicepresidente del Coni, Claudia Giordano, l’ex campionessa azzurra e vicepresidente vicario della Fidal, Manuela Levorato (nella foto con il presidente della Bracco Atletica, Franco Angelotti) - che proprio su questa pista, il 24 maggio 1998 stabilì il primato italiano dei 200 metri con il crono di 22.8 -, la bobbista azzurra ai Giochi, Jennifer Isacco (ex velocista portacolori dell’Atletica Vigevano) e Alberto Cova, campione europeo, mondiale e olimpico dei 10.000. In palio, quattro titoli tra 4x100 e 3x1000 maschili e femminili. Tra le cadette, nella 4x100 la vittoria è andata all’Atletica Meneghina in 47.95, davanti alle ex campionesse dell’atletica Estrada e al CUS Pavia. Nella 3x1000 femminile il successo è sempre dell’Atletica Meneghina sull’Atletica Lecco Colombo Costruzioni e CUS Pavia. Tra i cadetti, nella 4x100 taglia per prima il traguardo la favorita, ovvero l’Atletica Estrada, con il crono di 45.76, davanti ad Aspes e Cremona Sportiva. Infine, nella 3x1000 maschile, titolo alla Pro Patria ARC Busto Arsizio, davanti ad ASD Virtus Crema e Atletica Gavirate.Giuliana Lorenzo