CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C1 e c2. Timec e Atletico 2001, due pareggi. Bene all’esordio Fiordaliso e San Giusto

Si interrompe la striscia di vittorie della Timec Prato. Alla terza giornata del campionato di serie C1 di calcio a cinque, la neopromossa allenata da Bini Conti non è riuscita ad andare al di là di un pareggio (4-4) sul campo della Futsal Sangiovannese. Le reti per la squadra pratese sono state messe a segno da Grilli (doppietta), Serio e Imperio. Pareggio anche per l’altra pratese, l’Atletico 2001 che invece in casa ha impattato 3-3 con il San Giovanni (reti di Bibaj, doppietta, e Pecchioli).

Restando in C1, ma parlando di Coppa, si sono completate le partite dei gironi eliminatori e nessuna delle pratesi è riuscita ad accedere ai quarti di finale. Nell’ultimo turno si è disputato il derby, che ha visto il successo della Timec sull’Atletico 2001 per 5-3.

Scendendo in serie C2, ha preso il via anche questo campionato e nella prima giornata del girone B si è registrato subito un netto successo da parte del Fiordaliso, che ha vinto 8-0 sul campo dello Spazzavento (doppiette di Apruzzese e Bloisi e gol di Cenni, Velarde, Gomez e Marini). Anche il San Giusto ha esordito battendo 3-1 il Cortenuova (gol di El Mrabti, Palloni e Mauro) mentre la squadra B del Montebianco Prato Calcio a 5, l’Academy biancazzurra, ha ceduto nettamente (14-0) sul campo della Larcianese.

