CAMPIONATO ihl. Como supera agevolmente Bressanone. Questa sera la sfida con Valdifiemme

Tre punti salvezza fondamentali per Como nella ventesima giornata di IhL. I lariani si sono imposti con un netto 5-0 su Bressanone scavalcandoli al penultimo posto. Oggi (20.30) la sfida con Valdifiemme. Domani torna in campo anche Varese (20.30) che ospita la capolista Caldaro. In IhL Division 1-Master Round altra vittoria per Chiavenna (9-4 contro il Valpellice B). trascinata dagli ucraini Mikhnov e Sibilevich. I verdeblù rimangono al primo posto e sabato sfideranno l’Aosta B. A.S.