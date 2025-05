Campionato. Il girone B si conferma il più competitivo dei tre

È sempre il girone B, quello dei biancorossi, ad avere più squadre che arrivano in fondo alla lotteria dei play off per la promozione finale in cadetteria. Per la prima volta nella storia dei play-off allargati di Lega Pro, la finale sarà tutta “made in girone B”, con Ternana e Pescara pronte a sfidarsi per l’ultimo posto disponibile in cadetteria. Un evento inedito nel format a 28 squadre che certifica il predominio del raggruppamento centrale, il più competitivo della terza serie italiana. Il girone B si dimostra ancora una volta il più competitivo, e i risultati parlano chiaro: come riporta Amaranto Magazine, oltre alla finale tutta interna di quest’anno, il raggruppamento B aveva già festeggiato il successo del Rimini in Coppa Italia e quello della Carrarese nei play-off 2024.

Se due indizi fanno una coincidenza e tre una prova, quattro vittorie negli ultimi otto anni rappresentano una sentenza. A queste si aggiungono quelle di Parma nel finale di campionato 2017 e Reggiana nel 2020, rafforzando ulteriormente il peso specifico del girone.

Con l’edizione 2025 dei play-off, il girone B raggiunge 4 promozioni su 8 edizioni (dal 2016/2017) escluse stagioni particolari come quella 2018/2019, che vide due promosse (Pisa e Trapani).

Numeri che consolidano la percezione condivisa dagli addetti ai lavori: il girone dove gioca il Perugia è il più tosto del campionato.