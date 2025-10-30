Campionato. Il Pontedera chiama i tifosi: "Domenica partita vitale»

Grazie al blitz conquistato nell’ultimo turno contro la Juventus Under 23, il Pontedera, se il campionato finisse oggi, sarebbe salvo con i suoi 11 punti e il sestultimo posto in graduatoria. La sfida di domenica con il Perugia è un vero e proprio scontro salvezza e per questo Simone Millozzi, presidente del Pontedera, al sito ufficiale del club ha lanciato il seguente messaggio: "Domenica pomeriggio, contro il Perugia, ci attende una partita di vitale importanza, una di quelle sfide che vanno oltre i novanta minuti di gioco. È una sfida che parla di orgoglio, di appartenenza, di amore per la nostra città e per questi colori che ci rappresentano. Il Pontedera ha bisogno del calore, della voce e del cuore della sua gente. Alla squadra chiediamo di portare in campo la storia e l’anima di Pontedera: la determinazione, la fatica, la passione, l’umiltà. Ma per vincere serve l’energia di tutti, serve sentire lo stadio “Mannucci” pulsare, vivere, spingere i nostri ragazzi oltre ogni limite. Per questo vogliamo che lo stadio “Mannucci” sia una festa di colori granata, una spinta in più per i nostri ragazzi".

La promozione in biglietteria. "Abbiamo voluto pensare anche a un gesto concreto per avvicinare ancora più persone: biglietti al prezzo simbolico di 1 euro per tutte le donne, per i giovani dai 14 ai 18 anni non compiuti e per gli over 66. Vi aspettiamo tutti al Mannucci".

La formazione toscana, in casa, non conosce mezze misure: due vittorie e tre sconfitte per i giovani allenati da Leonardo Menichini che il Perugia ha già incontrato nel primo turno di Coppa Italia di agosto. I toscani hanno conquistato tre punti con Forlì e Rimini (sempre con il risultato di 2-1), mentre hanno lasciato l’intera posta alla Vis Pesaro, al Campobasso e all’Arezzo, subendo parecchi gol, senza farne. Sette le reti fatte in casa e dieci invece quelle subite.