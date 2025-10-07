Campionato italiano Cadetti. Una pioggia di podi. Trionfo lombardo agli assoluti Under 16

I cadetti lombardi dell’atletica sono una certezza. Nel weekend, a Viareggio, la formazione Under 16 si è laureata campione d’Italia per regioni: si tratta del 24º successo. I lombardi, nella combinata del Campionato Italiano Cadetti/e su pista, hanno totalizzato 596 punti, piazzandosi davanti al Veneto, secondo con 578. Terzo è il Lazio con 554,5. Al femminile sono sette, su diciotto specialità, i successi della squadra, che fanno salire il bilancio a diciassette titoli tra le Cadette dal 1994 a oggi. I ragazzi, invece, hanno chiuso al secondo posto con 286 punti, a sei dal Lazio campione, con il Veneto terzo. In generale, la Lombardia ha concluso la due giorni di gare con 10 ori, 6 argenti e 7 bronzi. Tra le affermazioni più significative, le vittorie di entrambe le staffette 4x100. Da segnalare anche il primo posto, nel salto con l’asta, di Edith Mauro (nella foto Grana), che si laurea per la seconda volta campionessa italiana cadette con il personal best di 3,61, o ancora, sempre con la propria miglior prestazione, l’oro di Natalia Olchowik nei 300 metri piani con 40,72 e il bronzo di Gabriele Saia. Giovani rampanti e vincenti che vanno sostenuti e a Milano è stata presentata la nuova edizione del Progetto Talento, ideato da Fidal, che vede la partecipazione record di 85 atleti. L’iniziativa riguarda gli atleti nati dal 2011 al 2003. Giuliana Lorenzo