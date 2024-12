CAMPIONATO MONDIALE. Bormolini punta al podio nello slalom

Inizia con un decimo posto la corsa di Maurizio Bormolini nella Coppa del Mondo di parallelo, che si è aperto sull’inedito tracciato cinese di Mylin. Il 30enne livignasco, sul podio nella classifica generale delle ultime due edizioni, aveva cominciato bene la giornata, ottenendo il quarto tempo complessivo nelle due run di qualificazione. La sua corsa si è però fermata già negli ottavi di finale dell’eliminazione diretta, dove è stato estromesso dal padrone di casa Ye Bi a causa uscita di pista. A sua volta il cinese è stato successivamente eliminato dall’austriaco Andreas Prommegger nei quarti di finale. La gara è stata poi vinta dall’altro azzurro Edwin Coratti che ha preceduto i coreani Sangkyum Kim e Sangho Lee. Oggi per Maurizio ci sarà un’occasione di rivincita nello slalom, specialità nella quale il suo rendimento sale ulteriormente, come confermano gli otto podi sui dieci conquistati in carriera nella disciplina. Silvio De Sanctis