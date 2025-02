Campionato regionale toscano - 2 Dr2. Prova coraggiosa per la Cisa. Due triple di Ulivi decidono il match

basket piombino

74

la cisa pontremolese

77

BASKET PIOMBINO: Todeschini Mauro, Federighi, De Santis, Ferrini, Zanchi, Bartolini, Caneschi, Bertolini, Righi, Turioni, Salvadori. All.: Todeschini Giovanni.

LA CISA PONTREMOLI: Plaia 11, Ulivi 6, Adamo 19, Morillo 18, Bardi 11, Spagnoli 4, Coduri, Mazzetti 4, Montano 4, Reggiani. All.: Pedrini.

Arbitro: Pelini.

Parziali: (21-17; 19-23; 14-15; 20-22)

PONTREMOLI – È stata la Cisa ad uscire vittoriosa da "Palatenda" contro i padroni di casa del Piombino. Match valido al fine della conquista del Girone A del Campionato Regionale Toscano Divisione Regionale 2 – DR2. La Pontremolese di coach Pedrini impegnata a restituire dignità ed immagine scrollandosi di dosso l’immagine di formazione ondivaga. Cominciamo, per ordine, alla partita in cui il quintetto lunigianese chiamato all’immediato riscatto dopo la opaca ultima prestazione è stato in grado di imporsi, in tal modo, del passo falso patito all’andata, quando persero goffamente tra le mura amiche.

Il punteggio finale di 74-77 è stato figlio di una prova coraggiosa, in cui si è assistito ad un corale gioco di squadra, comprovato dal fatto che, tutti i giocatori entrati sono riusciti ad andare a punti, dando, ciascuno, il proprio prezioso contributo e cementificata soprattutto nel finale di gara da due "triple" pesantissime di Ulivi che hanno determinato l’allungo decisivo. I Pontremolesi sabato protagonisti sul "Pala Zoli" a Pontedera ospiti del Bellaria Capuccini.