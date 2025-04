Cangelosi: "Pronti a competere per vincere il campionato con il Perugia"

Il futuro è alle porte. Cangelosi ha già le idee chiare. “Secondo me undici gare sono state sufficienti, mi sono fatto un’idea. Parlerò con il direttore Meluso, compiremo scelte opportune per alzare il livello della squadra per costruire un gruppo che possa competere per cercare di vincere il campionato“.

Sulla gara. “Sono contento perché a tratti abbiamo fatto anche bene, creato tante situzioni, la squadra si è mossa bene. Rammarico? È normale, resta. Con i se e con i ma non si va lontano, al Pontedera mancavano diversi giocatori e anche se avessimo vinto col Campobasso, chissà“.

Perchè il Perugia non è arrivato ai play off? “Per la somma di tutto quello che è successo durante l’anno. Cambi societari, di allenatori. Situazioni che non fanno bene alla squadra: troppe vicissitudini. Il prossimo anno partiremo con la solidità e questo è la cosa più importante“.

Cosa vi hanno detto i tifosi? “Resta tra noi, posso ringraziarli per quanto fatto da quando sono qui. Sono stati pazienti, so già che l’anno prossimo questa pazienza non ci sarà ma li porteremo allo stadio. Vorrei vederlo pieno“.