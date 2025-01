Capitan Gerli. "C’è poco da aggiungere. Era da portare a casa»

Il capitano ci mette la faccia. E con essa, anche la grande onestà intellettuale che lo contraddistingue. Al termine di una gara finita tra il rumoroso dissenso del pubblico del Braglia, Fabio Gerli (foto) non cerca scuse od alibi di sorta ("hanno avuto ragione a fischiarci a fine gara") e con la faccia scura racconta di questo pareggio che è assolutamente una vittoria mancata. "La gara era difficile da sbloccare, ma eravamo riusciti a farlo a fine primo tempo. Per il resto c’è poco da dire, dovevamo vincere e basta. Quando sei in vantaggio, anche di un uomo, contro una squadra in difficoltà, la partita la devi portare a casa. E se non riesci a fare il secondo gol, anche solo per 1 a 0. Sono due punti persi, questa è la verità. E c’è da lavorare".

Gerli poi continua la sua analisi: "Anche noi abbiamo giocato a volte in dieci, e comunque in queste situazioni non è mai facile fare gol a una squadra che si mette tutta sotto palla. Se crossi tre difensori strutturati ci sono sempre, l’avversario è chiuso e l’unica cosa da fare è muovere la palla velocemente da una parte all’altra. Magari qualche volta ci è anche riuscito, ma poi si deve prendere la porta e fare gol. Ma, ripeto, il problema più che sull’1 a 1 è stato prima, perchè non deve esistere che prendi la rete del pari, l’attenzione deve essere massima fino alla fine. Dobbiamo lavorare, siamo partiti in questa stagione per fare quel passo in più e ancora non riusciamo a farlo".

La classifica dice che ci sono squadre dietro che stanno cominciando ad ingranare: "Conosciamo questo campionato e le sue insidie, siamo consapevoli che si può essere risucchiati in un attimo, per questo non aver vinto una partita come quella di oggi è una cosa che ci riempie di rammarico, si poteva fare uno step importante. Ma sono certo che ingraneremo e che possiamo dire la nostra in questo campionato. Ma stasera non siamo certo allegri".

Alessandro Bedoni