Caporaso, altro Mondiale: "Non sono ancora sazio"

La Virtus Atletica Emilsider applaude il suo azzurro, Teodorico Caporaso, che vola ai campionati Mondiali di atletica, in programma a Tokyo dal 13 al 21 settembre.

E lo fa forte, perché dei 36 atleti uomini convocati dalla Fidal, ce ne sono solo quattro appartenenti a società non militari come appunto la Virtus.

L’atleta originario di Benevento, specialista della marcia, rappresenterà l’Italia nella 35 chilometri portando in gara l’esperienza e la solidità tecnica che lo contraddistinguono da anni nel panorama nazionale e internazionale.

Caporaso, classe 1987, può vantare infatti anche due partecipazioni alle Olimpiadi, l’ultima proprio nella capitale giapponese dove gareggerà fra una decina di giorni.

"Per Teodorico – racconta il presidente della Sef, Stefano Cuccoli – è un’altra stagione con la V nera da incorniciare, infatti era già stato protagonista a maggio con la squadra azzurra che si è aggiudicata l’oro ai campionati Europei di Podebrady nella 35 km. La convocazione ai Mondiali è il coronamento di un percorso costruito con rigore, professionalità e grande spirito di squadra".

In settembre compirà 38 anni, nella sua lunga carriera ha partecipato a due Olimpiadi e ad altre edizioni di Mondiali ed Europei, ma conoscendolo sembra sempre la prima volta per lo spirito che lo contraddistingue in gara e pure nella vita.

"Dopo gli Europei a squadre – dice Caporaso dopo l’ennesimo estenuante allenamento – avrei potuto ritenermi soddisfatto del risultato ottenuto e terminare la stagione, però ho preferito insistere con gli allenamenti in altura a Roccaraso che mi hanno permesso di essere competitivo anche in questo periodo. Ora sto finalizzando con il mio allenatore Diego Perez gli ultimi dettagli prima della partenza, prevista per venerdì, con un occhio al clima che a oggi è molto estremo in termini di caldo e umidità".

"La sua convocazione è motivo di immenso orgoglio per tutta la Virtus Emilsider – conclude Cuccoli –. Teo è l’emblema della dedizione, della costanza e pure della passione che animano il nostro sport. Vederlo rappresentare l’Italia su uno dei palcoscenici più prestigiosi al mondo è una gioia che condividiamo con tutta la nostra comunità sportiva. Naturalmente tutta la Virtus seguirà da vicino l’avventura mondiale del suo portacolori, augurandogli il massimo successo in una competizione che vedrà al via tutti i migliori interpreti della disciplina della marcia".