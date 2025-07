Carrarese a caccia di altri giovani talenti. Fari sulla punta Vacca e il laterale Cham

Salvarsi passando dai giovani. E’ questo l’ambizioso progetto appena riuscito alla Carrarese e che la "squadra mercato" azzurra vorrebbe ripetere anche quest’anno nonostante le difficoltà con le quali fare i conti siano diventate ancora più grandi. Una è dovuta alla modifica della norma che quest’anno farà saltare direttamente dal 2002 al 2004 l’età dei giovani che daranno diritto alla premialità della lega di serie B. I 2003, che potevano essere considerati più pronti, sono stati, infatti, esclusi dal minutaggio remunerato.

L’altro contrattempo è la maggiore concorrenza sul mercato degli under dovuta al fatto che, a parte le big che puntano ad un campionato di vertice, ci sono sempre più società che stanno intraprendendo la politica di valorizzazione dei giovani attratte dal sollievo che può arrecare al bilancio. La controindicazione è che più squadre faranno minutaggio in maniera "spinta" e più la torta dei compensi si ridurrà. Resta pacifico che per salvarsi giocando stabilmente con degli under in campo bisognerà prenderli buoni e qui le competenze, le capacità di persuasione faranno la differenza.

Rappresenterebbe una sicurezza in quest’ottica ad esempio Lorenzo Amatucci (2004), centrocampista che la serie B l’ha già fatta e bene con la Salernitana (38 presenze e 3 gol). La Carrarese è forte sul giocatore e spera di strapparne il prestito dalla Fiorentina. Con il club viola "ballano" altre trattative come quella per il prolifico bomber della Primavera Tommaso Rubino (classe 2006) e per l’attaccante più scafato Filippo Distefano (classe 2003) reduce già da due stagioni in serie B, l’ultima a Frosinone (13 presenze e 2 gol) e la precedente alla Ternana (31 presenze e 7 gol). Tornando agli under un altro obiettivo primario rimane Alessio Vacca (classe 2005), centravanti della Primavera della Juventus.

La società marmifera monitora anche prospetti dalle serie inferiori come il laterale sinistro Elimam Cham (2005) della Reggina (serie D) e il difensore centrale Raffaele Romano (2005) dell’Audace Cerignola (Serie C). Al momento gli interessi restano tanti ma di operazioni concluse, a 7 giorni dall’inizio del ritiro, non ce ne sono state mentre diverse società sono già avanti sul fronte giovani.

