Carrarese Big match ai Marmi contro il Venezia. I Lagunari dispongono di una rosa internazionale

C’è il Venezia sabato sulla strada degli azzurri. La Carrarese si appresta ad affrontare una delle corazzate della Serie B, unanimemente riconosciuta tra gli addetti ai lavori come massima pretendente alla promozione in A assieme al Palermo. I lagunari, sfruttando anche il paracadute derivato dalla retrocessione nella serie cadetta, sono la squadra che ha speso di più sul mercato e vantano una rosa “internazionale“ con tantissimi stranieri di qualità. Domenica ad Empoli c’erano solo due italiani nell’undici titolare: Doumbia ed Adorante.

Il Venezia è una big ma per il momento non ha ancora espresso appieno tutto il proprio potenziale. In classifica è sesta ed ha solo due punti in più rispetto ad una Carrarese che sta tenendo botta. Giovanni Stroppa dopo la sconfitta interna col Cesena, l’unica patita dai veneti, ha registrato la squadra che nelle ultime 4 gare ha subito soltanto un gol. Parliamo di una formazione molto solida che concede poco agli avversari ma che non riesce per il momento ad essere particolarmente incisiva in attacco nonostante interpreti importanti. Va detto, comunque, che il grande acquisto Adorante sta facendo il suo con 3 gol a referto.

Inutile dire che contro un avversario del genere, oltretutto imbattuto in trasferta dove ha pareggiato tutti e quattro gli incontri disputati, ci vorrà la miglior Carrarese per fare risultato. L’anno scorso la formazione di Antonio Calabro ha dimostrato di sapersi esaltare allo stadio dei Marmi contro avversari di alto livello. Sabato le si chiederà un’altra grande impresa con l’handicap ormai risaputo dell’assenza degli ultras che si protrarrà fino al termine dei lavori di costruzione della nuova curva nord. Contro il Venezia, che gioca con un 3-5-2, si prospetta l’ennesima sfida con schieramenti a specchio. Questo significa che assisteremo di nuovo a tanti duelli personali.

La Carrarese arriva a questo match con una striscia positiva che dura da 4 turni e una buona condizione fisica e mentale. Mister Calabro ha trovato in Hasa un elemento prezioso per il centrocampo che si candida ad una titolarità in pianta stabile. Il classe 2004 in prestito dal Napoli assicura quantità e qualità ed è già al suo secondo gol in cinque apparizioni con la maglia gialloazzurra. In generale tutto l’undici proposto da Calabro allo stadio Adriatico è sembrato centrato ed in palla. Sono stati piuttosto i cambi a non aver dato il contributo che ci aspettava nella parte finale dell’incontro.