Carrarese Bleve e Imperiale gli stakanovisti. Sul podio dei più impiegati c’è anche Zuelli

La forza della Carrarese oltre che in un’organizzazione di gioco ormai consolidata sta anche nella qualità di alcuni suoi interpreti, vecchi e nuovi, che stanno dando certezze al tecnico salentino. Ci sono giocatori ai quali per Calabro è difficile rinunciare e la cui assenza si sente inevitabilmente. Chi sono gli imprescindibili? Si parte naturalmente da Bleve in porta che le ha giocate tutte, 7 su 7, ma c’è anche un giocatore di movimento che sin qui non ha saltato neppure uno dei 630 minuti di campionato ed è il capitano Marco Imperiale, vero stakonovista della squadra.

Il podio del minutaggio è completato da Emanuele Zuelli, l’unico altro giocatore ad essere partito sempre titolare (603 minuti per lui). C’è poi un bel gruppo di calciatori che il campo, dal primo minuto o a partita in corsa, lo ha sempre visto. Parliamo di Manuel Cicconi (535), che a parte la manciata di minuti giocati a La Spezia, è stato titolare fisso. Si passa all’attacco dove il recordman di minuti giocati è Mattia Finotto (501), partito 5 volte titolare ed entrato nelle altre 2, seguito da Fabio Abiuso (477), fuori dall’undici di base solo ad Empoli ma decisivo col suo ingresso.

Un’altra colonna della squadra è naturalmente Simone Zanon (471) che per le sue continue sgroppate sulla fascia e la grande generosità spesso non finisce la partita. Il suo alter ego è Devid Bouah (210) che lo ha sostituito nelle due volte che ha rifiatato ed è comunque sempre entrato in campo.

Indietro nella classifica dei più impiegati, ma soltanto perché colpiti da infortuni, ci sono i due argentini. Julian Illanes ne ha giocate 5 su 5 senza mai uscire e senza il problema all’adduttore probabilmente sarebbe anche lui in testa. Stesso discorso per Nicholas Schiavi (384) che ne ha fatte 4 da titolare ed è subentrato con l’Avellino perché reduce dallo stiramento. Lui al momento è il giocatore top della Carrarese non solo per gol fatti (4) ma anche in tante statistiche di rendimento. E’ primo ad esempio in Serie B per contrasti fatti (15). Chiudiamo con un ultimo fedelissimo di Calabro: Kleis Bozhanaj (367). L’albanese è stato schierato titolare 6 volte su 7 (tranne l’ultima con la Juve Stabia) ma è anche stato sempre sostituito prima della metà della ripresa.