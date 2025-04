Carrarese, Calabro avverte: "Non abbassiamo la guardia dopo la vittoria con la Sampdoria"

L’esaltante vittoria con la Sampdoria ed una corsa salvezza che si è messa in discesa non possono permettere alla Carrarese di abbassare la guardia. E’ stato chiaro al riguardo Antonio Calabro in conferenza stampa.

Mister, c’è il rischio anche a livello inconscio di staccare il piede dall’acceleratore? "La nostra è una squadra piuttosto giovane che vive molto la temperatura del momento e potrebbe un po’ adagiarsi ma di questo abbiamo parlo insieme subito dopo la gara. Sono intervenuti anche i giocatori più grandi facendo esempi specifici su campionati passati ed esortando i compagni a non mollare di un millimetro. Io ho visto la voglia della squadra di non fare passi indietro e giocando contro la prima in classifica non penso che ci sarà questo rischio".

Il Sassuolo in casa ha vinto 12 delle ultime 13 gare. E’ una rivale ingiocabile? "Dovremo concentrarci sulle cose che dipendono da noi ovvero sulla prestazione. Più che la tattica conterà molto lo spirito di sacrificio, la voglia di dimostrare di poter competere con giocatori che fra due mesi giocheranno in Serie A e che per tanti anni lo hanno già fatto. Questa dimostrazione la dovremo dare non solo quando si ha palla ma anche quando non la si ha".

I due impegni ravvicinati consigliano il turn over? "Noi giocheremo a Sassuolo domani alle ore 19,30 e dopo due giorni saremo di nuovo in campo col Modena. In questi casi, come ho già fatto anche nei playoff, mi posso permettere di cambiare qualche effettivo mettendo una squadra sempre all’altezza perché le differenze tra chi gioca e chi sta panchina sono piccole in questo gruppo".

Quanti punti mancano per la salvezza matematica? "Non mi interessa far previsioni. Non bisogna fare calcoli ma fare punti prima possibile con applicazione e sacrificio, andando a prendere risorse anche da qualche giocatore che ultimamente è stato chiamato meno in causa. In passato abbiamo perso 5 gare consecutive. Ora ne restano 4 e potrebbe capitare anche di perderle tutte. Questo, però, non deve assolutamente succedere. Dobbiamo continuare a spingere".