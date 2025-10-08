Carrarese Coetani e grandi amici fuori dal campo: "Il dualismo con Ruggeri? Non può che far bene"

Coetanei, grandi amici fuori dal campo ma rivali in partita per una maglia. E’ la storia di Nicolò Calabrese e Fabio Andrea Ruggeri, entrambi nati nel 2004, che rappresentano la parte giovane e nuova della difesa della Carrarese. Finora i due ragazzi si sono alternati come braccetto di destra della retroguardia a tre di Antonio Calabro. Ruggeri, acquistato a titolo definitivo dalla Lazio con un investimento importante della proprietà, ne ha giocate 5 da titolare. Calabrese, arrivato in prestito dall’Hellas Verona, ha fatto le altre due tra cui proprio l’ultima con la Juve Stabia. Ci sono state anche occasioni nei quali i due hanno dato vita ad una vera e propria staffetta. A Spezia, ad esempio ha iniziato Ruggeri ed ha terminato Calabrese. Con l’Empoli è successo il contrario col difensore nativo di Bussolengo avvicendato dal romano.

"Credo che il dualismo con Ruggeri – ha spiegato Calabrese – possa solo indurre entrambi a migliorare portandoci ad alzare l’asticella ogni giorno di più. Ho un ottimo rapporto con Fabio e siamo amici anche fuori dal campo ma durante la settimana andiamo forte con l’obiettivo di mettere sempre in difficoltà il mister. Più in generale il livello qualitativo nel reparto difensivo è molto alto e c’è una folta concorrenza per un posto tra i titolari. Dal punto di vista personale sono felice di questo avvio di stagione. Avendo sempre giocato a Verona non avevo mai avuto l’occasione di lasciare la mia città natale e devo dire che per essere la mia prima esperienza lontano da casa sta andando alla grande e spero di poter dire lo stesso fino al termine della stagione. Mi sto trovando bene a Carrara in tutto e per tutto, non solo con i miei compagni".

Calabrese ha, quindi, fatto un “rewind“ della partita di domenica e un bilancio di queste prime 7 giornate di campionato. "Sapevamo che la Juve Stabia sarebbe stata un avversario difficile da affrontare ma siamo riusciti a rimanere sempre compatti nell’arco dei novanta minuti proponendo anche ottime trame di gioco. Sono convinto che si ritaglieranno un ruolo da protagonisti durante la stagione e questo avvalorerà ulteriormente i tre punti che gli abbiamo preso. Siamo contenti di essere finalmente riusciti a vincere nel nostro stadio e a dare questa gioia ai nostri tifosi ben consapevoli di quanto la città di Carrara ci stia vicina. Guardando la classifica non possiamo che essere soddisfatti del nostro percorso. Credo fosse importante ritrovare i tre punti prima della sosta anche per poter recuperare energie e preparare la sfida al Pescara con la giusta serenità, oltreché con la solita fame di sempre. L’obiettivo è quello di raggiungere al più presto la salvezza, per mantenere una categoria che sentiamo nostra".