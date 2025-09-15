Carrarese con la testa all’Avellino. Illanes: "Una gara difficilissima"

A rimettere le cose a posto sabato pomeriggio ci ha pensato Julian Illanes che oltre a giganteggiare in difesa ha trovato anche gloria in avanti con uno smarcamento da consumato attaccante e molta freddezza nel battere il portiere.

Senti un po’ di aver fatto ’giustizia’ col tuo gol? "Abbiamo fatto una grande partita ed avuto tante occasioni da gol. Sarebbe stato un delitto non portare a casa almeno un pareggio. La divisione della posta è giusta ma credo che ai punti potevamo anche vincerla senza aver rubato nulla".

La Carrarese in trasferta ha cambiato passo rispetto all’anno scorso. Come te lo spieghi? "Non so sinceramente se sia cambiato qualcosa. Sicuramente abbiamo maturato più esperienza perché per tanti di noi quello passato era il primo campionato in serie B. Ora siamo più consapevoli delle nostre forze. Stiamo facendo bene in trasferta e speriamo di continuare così. Cercheremo di migliorarci ancora perché c’è sempre qualcosa da perfezionare".

A proposito di migliorarsi. Avete fatto una grande partita difensiva ma che ci dici del piccolo neo del gol preso? "Sono stati bravi loro. Hanno fatto un bello schema. Ci hanno sorpresi. Avevano otto uomini dentro l’area e noi abbiamo dormito un po’. E’ partito un giocatore da fuori area senza marcatura. Su queste cose si lavora in settimana e come facciamo noi, che spesso riusciamo a segnare proprio da queste situazioni, a volte ci sta anche di subirle".

Nella Carrarese state segnando solo voi argentini. Che succede? "Eh si ce lo hanno fatto notare anche nello spogliatoio. Per ora dei nostri tre gol ne ha fatti due Schiavi ed adesso è arrivato il mio. Io spero solo che non sia l’ultimo per quanto mi riguarda perché di solito faccio un gol all’anno. Dopo quello di Modena della scorsa stagione avevo detto che mi sarebbe piaciuto migliorare il mio score e diciamo che adesso mi sono portato avanti col lavoro ma continuerò a provarci".

Domenica arriverà una tua ex squadra, l’Avellino. Che tipo di gara ti aspetti e sarà particolare per te? "Mi aspetto innanzitutto una squadra tostissima. L’Avellino è una squadra forte che si è rinforzata tanto. Sarà sicuramente una gara difficilissima come del resto lo sono tutte in questa categoria. Io personalmente mi sono sempre trovato bene ad Avellino. Non sono rimasti compagni di quando giocavo lì ma conosco il presidente ed il direttore. Ritroveremo anche qualche compagno che ha lasciato la Carrarese come Panico e Fontanarosa".

Gianluca Bondielli