Carrarese Dagli spogliatoi. Altra tegola in rosa. Problemi per Shpendi. Starà fermo un mese

Altra tegola in casa azzurra con Shpendi (nella foto) che si è fermato per un problema al ginocchio. L’attaccante albanese si sta sottoponendo ad esami diagnostici ma nella migliore delle ipotesi pare che sarà costretto ad uno stop di un mese.

Il tecnico Antonio Calabro ha anticipato i temi della gara di domani col Cosenza: "Guardando le ultime gare non ho visto una squadra in subbuglio ma che se l’è giocata sino alla fine. Anche con noi un mese fa ha tenuto botta in inferiorità numerica. Abbiamo vinto ma con un eurogol. E’ una squadra sempre molto applicata, tignosa, che ti viene a prendere sui riferimenti e che non molla mai nemmeno nelle avversità. Sappiamo benissimo le difficoltà che andremo ad affrontare. Loro stanno in serie B da 6 anni e sempre in queste situazioni di classifica da cui alla fine in un modo o nell’altro sono sempre riusciti a tirarsi fuori. Non ci facciamo fuorviare da quello che può essere il contesto ambientale che sembra un po’ scontento anche dopo il mercato. Non sempre quando cambi ti rinforzi. A volte lo fai non cambiando niente. Noi l’anno scorso in questa sessione di mercato cambiammo un giocatore solo".

Gianluca Bondielli