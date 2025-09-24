Carrarese Derby ad alta tensione con l’Empoli. Poi turno infrasettimanale col Modena. Calabro dovrà dare fondo all’ampiezza della rosa perché il trittico si chiuderà tra due domeniche con la sfida in casa della Juve Stabia

E’ iniziata in casa Carrarese la preparazione del derby contro l’Empoli in programma al Castellani domenica alle ore 19,30.

TRITTICO INFUOCATO

Antonio Calabro ha il primo post sconfitta della stagione da gestire che arriva proprio alla vigilia di una settimana particolarmente impegnativa perché caratterizzata dal primo turno infrasettimanale di campionato. Dopo la trasferta di Empoli, infatti, la Carrarese ospiterà mercoledì sera (ore 20,30) il Modena e la domenica seguente (ore 15) sarà ancora impegnata in casa contro la Juve Stabia. Un trittico impegnativo che andrà affrontato con la massima determinazione ma anche dando fondo all’ampiezza della rosa azzurra. Aspettiamoci, dunque, un po’ di turn over in questi incontri ravvicinati per i quali sarebbe fondamentale avere a disposizione tutti gli effettivi. Belloni dovrebbe essere tra i recuperati mentre nei prossimi giorni si aspettano indicazioni sulle condizioni di Illanes ed Hasa, la cui presenza nelle rotazioni di difesa e centrocampo sarebbe importante.

GLI AVVERSARI

L’Empoli di Guido Pagliuca è una delle sorprese in negativo di questo avvio di campionato ma il tecnico toscano nonostante qualche critica ricevuta dalla tifoseria continua ad aver la piena fiducia della società, consapevole che il gruppo è stato rivoluzionato e ringiovanito e che si tratta di una sorta di anno zero. Del ringiovanimento fanno parte anche Guarino e Shpendi, protagonisti della salvezza con la Carrarese nello scorso campionato. Il difensore pugliese non ha convinto in queste prime giornate e anche l’attaccante albanese, a segno una volta, non sta incidendo particolarmente. L’Empoli sarà impegnato giovedì pomeriggio in Coppa Italia a Genoa e questo gli complicherà sicuramente la partita con la Carrarese che potrà essere preparata soltanto a partire da venerdì e con pochi giorni a disposizione.

I BIGLIETTI

Il Gos (Gruppo Operativo Sicurezza) per la partita Empoli-Carrarese si riunirà giovedì ma non sembrano esserci restrizioni o limitazioni alla presenza di tifosi apuani allo stadio Castellani. Questo significa che i supporters carraresi dovrebbero avere a disposizione i 3100 posti della Curva Sud, il settore riservato agli ospiti. Ci sono buone possibilità che si superi almeno il migliaio di presenze. Gli ultras della Curva Nord Lauro Perini, in particolare, avranno l’opportunità di entrare ed incitare la squadra, cosa che non sta accadendo in casa vista la scelta di rimanere fuori dallo stadio sino al rifacimento della nuova curva. Dopo Empoli sono previste due gare interne consecutive che vedranno ancora la loro pesante assenza.