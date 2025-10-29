Carrarese Fallita la rimonta contro il Cesena. La rete di Finotto non basta per pareggiare

Cesena 2 Carrarese 1

CESENA (3-5-2): Klinsmann 6; Ciofi 6,5, Zaro 6,5, Piacentini 6,5; Adamo 5,5 (75’ Guidi 6), Bastoni 6 (63’ Castagnetti 6), Berti 7 (86’ Arrigoni n.g.), Francesconi 6, Fabrotta 6,5; Shpendi 6,5 (86’ Olivieri n.g.), Diao 6,5 (63’ Blesa 6). A disp. Fontana, Ferretti, Castagnetti, Blesa, Ciervo, Celia, Amoran, Mangraviti, Bertaccini. All. Mignani 7.

CARRARESE (3-5-2): Bleve 6; Ruggeri 5,5 (58’ Zanon 6), Illanes 6, Imperiale 6; Bouah 6, Zuelli 6, Schiavi 6 (80’ Rubino n.g.), Melegoni 6,5, Belloni 5,5 (71’ Cicconi 6); Distefano 5,5 (58’ Torregrossa 6), Abiuso 5,5 (Dal 46’ Finotto 6,5). A disp. Fiorillo, Salamon, Oliana, Bozhanaj, Arena, Sekulov, Accornero. All. Calabro 6.

Arbitro: Di Marco di Ciampino 5,5.Assistenti: Garzelli di Livorno e Laghezza di Mestre.Quarto uomo: D’Eusanio.Var: Rutella.Avar: Aureliano.

Marcatori: 35’ Shpendi (CE), 52’ Berti (CE), 74’ Finotto (CA).

Note: spettatori 10.395 (161 da Carrara) per un incasso di 99.207 euro; angoli 5-4; ammoniti Ruggeri, Adamo; recupero 1’ p.t. e 5’ s.t..

CESENA – Si è interrotta allo stadio Manuzzi la lunga serie positiva della Carrarese. Calabro ne ha cambiati cinque rispetto all’undici vittorioso sul Venezia. I marmiferi hanno tenuto bene il campo in un primo tempo dai ritmi piuttosto compassati con le due squadre brave a leggersi ed annullarsi a vicenda.

All’11’ Berti ha calciato da fuori ma è stato un tentativo velleitario. Lo stesso centrocampista ci ha riprovato al 18’ trovando la provvidenziale chiusura di Illanes. L’equilibrio totale in campo è stato spezzato da un calcio di rigore decretato al 32’ per un presunto fallo di Belloni su Fabrotta. L’esterno ex Juve ha anticipato l’avversario che è entrato in maniera scomposta ma il contatto fra i due giocatori non è apparso chiaro. Il var, però, non è intervenuto lasciando la decisione del campo. Dal dischetto Shpendi ha spiazzato Bleve. Il gol ha svegliato il Cesena che nel minuto di recupero ha sfiorato il raddoppio con un’azione da fascia a fascia che ha visto Diao calciare su Bleve in uscita dopo l’assistenza di Adamo. Dal corner seguente i padroni di casa avrebbero trovato anche il raddoppio, annullato per una carica su Bleve.

Nella ripresa subito Finotto per Abiuso e Carrarese più propositiva ma "freddata" alla prima occasione. Al 52’ Diao ha recuperato palla e servito in area Berti che si è girato senza ostacoli battendo Bleve. Altri cambi in casa azzurra con Zanon e Torregrossa per provare a dare più vivacità. Al 62’ primo parata per Klinsmann su puntata di Zuelli. Al 74’ la Carrarese l’ha riaperta con Finotto che da sotto misura ha sfruttato un grande assist di Melegoni. Nel finale si è giocato a una porta ma nonostante angoli e mischie gli apuani non sono riusciti a raddrizzarla.

Gianluca Bondielli