Carrarese Giovani trionfa nel campionato provinciale Under 15 e accede alla rassegna regionale

Dopo una bella cavalcata la formazione Giovanissimi della Carrarese Giovani è riuscita ad aggiudicarsi un combattutissimo campionato provinciale Under 15 guadagnandosi di conseguenza l’accesso alla rassegna regionale per la prossima stagione. La compagine allenata dal decano Vittorio Piccotti, con l’ausilio del vice Marco Babboni, ha duellato a lungo contro un gruppetto di avversarie ma la rivale più temibile si è rivelata il Luccasette. Lo scontro decisivo fra le due è arrivato alla penultima giornata a Fossone con il preziosissimo successo per 3 a 2 dei gialloblù che hanno poi potuto fare passerella nell’ultimo turno vinto agevolmente ai Ronchi contro la Tirrenia. La Carrarese Giovani ha concluso il proprio campionato a 49 punti, 2 in più del Luccasette, con un bilancio di 16 vittorie, 3 sconfitte e 1 pareggio. Gli apuani vantano sia il miglior attacco (110 gol fatti) sia la miglior difesa (15 gol subiti). Manuel Mattei è risultato il capocannoniere del campionato con 50 reti.

"Siamo partiti con l’intenzione di giocarci le nostre carte – ha spiegato il responsabile del settore giovanile Roberto Nicelli – ma soltanto giornata dopo giornata abbiamo preso piena consapevolezza della nostra forza. E’ stato un bel campionato reso avvincente dalla concorrenza di un gruppetto agguerrito di squadre. Per noi è stato il coronamento di un percorso iniziato un paio di anni fa con giocatori cresciuti in casa e qualche innesto importante. In panchina, poi, avere due “vecchie volpi“ come Piccotti e Babboni è stato sicuramente un valore aggiunto. A livello agonistico si chiude per la Carrarese Giovani un’ottima annata. Siamo arrivati secondi nel campionato Juniores con una squadra fatta quasi tutta da 2007, nel campionato Allievi abbiamo conteso il titolo al Montignoso. Il prossimo anno toccherà al 2011 ricalcare un percorso di crescita sulla falsariga di quello compiuto dai 2010 in questa stagione".

Ecco la rosa dei giocatori e lo staff tecnico della Carrarese Giovani 2010. Portieri: Giulio Accorsi, Daniele Agostini, Alessandro Cecchini, Gabirel Cupini. Difensori: Diego Corbani, Edoardo Fabbri, Pietro Gasparotti, Alessio Manzo, Matteo Susini, Filippo Valeri, Mirco Volpi (capitano). Centrocampisti: Edoardo Cattani, Gabriele Furia, Omar Gafuri, Luca Marcesini, Manuel Mattei (capocannoniere), Gabriele Pagano, Christian Persano, Matteo Pighini, Gianmarco Poli, Nicola Rosini, Mattia Sergiampietri, Alessio Zeni. Attaccanti: Elia Alberti, Davide Guadagni, Leonardo Piccioli. Tecnico: Vittorio Piccotti. Vice allenatore: Marco Babboni. Responsabile settore giovanile: Roberto Nicelli. Dirigenti: Ferdinando Manzo, Alessandro Susini.