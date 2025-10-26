Carrarese Giovani Vietati errori col Montecarlo. Romagnano e Fivizzanese promettono scintille

Le attenzioni del Campionato di Prima Categoria, che sfoglia la sesta pagina, sono tutte o quasi rivolte a Fossone dove questo pomeriggio, con fischio d’inizio alle 14,30, si calerà l’ex regina Carrarese Giovani impegnata contro il Montecarlo con l’intento di rimettersi in piedi e riprendere a camminare dopo l’inaspettato scivolone registrato domenica scorsa in casa del Piazza 55.

"Affrontiamo una squadra scorbutica con ottime individualità ma in questo momento contano solo i tre punti senza sottolineare come arrivino – spiega mister Incerti–. E’ stata una settimana molto particolare ma nello sport gli alibi sono per chi vuol accampare scuse. Ho chiesto e pretendo il centro per cento da tutti, sotto ogni aspetto, consapevole dei nostri mezzi e obiettivi".

Al “Raffi“ di Castagnetola si gioca il derby Romagnano-Fivizzanese. "Partita in cui dobbiamo portare a casa i tre punti e riscattare l’immeritata sconfitta di domenica scorsa in casa del Pieve – sostiene mister Battaglia –. Abbiamo qualche assenza ma ho fiducia nel gruppo. E’ un periodo dove ci girano male alcuni episodi e dobbiamo per forza di cose farli girare a nostro favore utilizzando come armi atteggiamento tattico e carattere., Meritavamo più punti in classifica. E’ ora di andarli a prendere tutti uniti e restando lucidi".

"Il derby con il Romagnano riveste una particolare importanza – dice mister Duchi –, perché in trasferta non abbiamo ancora raccolto punti e quindi bisogna iniziare a cambiare rotta. Veniamo da un periodo problematico dovuto alle numerose assenze. Resto fiducioso perché la squadra ha sempre risposto bene e attendo una prestazione di carattere da parte dei miei ragazzi. Sarà un confronto da giocare più sull’aspetto mentale che su quello tattico".

Il Mulazzo trasferisce tutto il suo orgoglio al “Faraci“ di Vecchiano dove sarà ospite del Migliarino. La squadra lunigianese, che nelle ultime ore ha innestato la sesta marcia acquisendo le prestazioni del cannoniere Bracco, ha le carte in regola per mettere a disagio i versiliesi. "Per iniziare a dare un senso al nostro campionato – asserisci il dg Stata – ci vuole una continuità di risultati. Questa è la quarta trasferta che affrontiamo tra campionato e Coppa. E’ giunto il momento di di cambiare l’inerzia di risultati e avere maggiore continuità per poter disputare un campionato diverso dagli altri".