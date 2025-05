Carrarese in cerca di salvezza: sfida decisiva contro il Modena

Se la salvezza della Carrarese sembrava essere stata messa in cassaforte dopo il successo contro la Samp, alcuni risultati dell’ultimo rocambolesco turno di campionato hanno riportato tutto in discussione con il vantaggio degli azzurri sulla zona playout che si è drasticamente dimezzato passando da 6 a 3 punti nel giro di soli 90 minuti. Ecco così che la Carrarese ha bisogno di un’altra grande impresa, di nuovo sul proprio quasi invincibile “fortino“, per blindare una volta per tutte la permanenza in Serie B.

Mister Calabro ha gestito bene le forze in vista di questo doppio impegno ravvicinato. Nella trasferta contro il Sassuolo diversi titolari non sono proprio scesi in campo mentre altri hanno giocato soltanto un tempo. L’obiettivo era quello di arrivare a questa sfida contro il Modena con calciatori integri ed in grado di spingere a mille a livello di intensità contro un avversario forte, in un orario e con condizioni climatiche che potrebbero farsi sentire. Peccato che pur provando a programmare tutto gli imprevisti siano sempre dietro l’angolo.

L’espulsione di capitan Imperiale non era certo preventivata e priverà la squadra di uno dei giocatori di riferimento che fin qui aveva saltato una sola gara sulle 35 disputate. Al suo posto il tecnico salentino impiegherà il mancino Fontanarosa o in alternativa adatterà Oliana come terzo difensore di sinistra.

L’altro intoppo è l’infortunio alla caviglia di Finotto. L’attaccante veneto è stato inserito nella lista extralarge dei 25 convocati ma soltanto a poche ore dalla gara si saprà se potrà essere della partita. In caso di “fumata nera“ toccherà con tutta probabilità a Torregrossa fungere da punto di riferimento più avanzato visto che Shpendi è reduce dai 90 minuti tirati di Sassuolo. Come trequartista a fianco di Cherubini potrebbe a quel punto essere schierato Milanese, anche lui tra gli elementi freschi per aver riposato giovedì.

L’altro dubbio è in mediana dove come partner del rientrante Schiavi se la giocano i soliti Zuelli e Giovane col primo leggermente favorito sul compagno. Occhio, infine, ad una possibile sorpresa tra i pali. Nelle ultime ore si è sparsa voce di un fastidio occorso a Bleve, non si sa se si tratta di una ricaduta dal precedente infortunio o se di un problema fisico di altra natura. La convocazione di quattro portieri potrebbe essere un indizio in questo senso. Se Bleve non dovesse farcela toccherebbe di nuovo a Fiorillo difendere la porta apuana dal primo minuto.