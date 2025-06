Carrarese La cadetteria non è più un mistero. La società sa come operare sul fronte mercato

Lo scorso anno di questi tempi era tutto nuovo per la Carrarese che si apprestava ad affacciarsi alla fondamentale finestra del mercato estivo con nessuna “istruzione per i naviganti“. La squadra azzurra partì per il ritiro di Pontremoli con 24 giocatori, in pratica gli stessi che avevano vinto i playoff, con l’aggiunta di tre giovani (Scheffer, Palermo ed Opoola) che alla fine non rimasero in organico. La rosa degli apuani in pratica si definì soltanto nell’ultima settimana di agosto durante la quale arrivarono ben 8 giocatori nuovi e se ne andarono 4. La Carrarese rimase con 29 elementi di cui 17 over, 11 under e 1 giocatore bandiera. Proprio sul gong di mercato si conclusero alcuni degli affari più importanti come i prestiti di Shpendi e Guarino dall’Empoli. La domanda è ovvia: accadrà la stessa cosa anche quest’anno?

La situazione rispetto al luglio scorso è sicuramente diversa. In primis perché la Carrarese si ritrova, anche per una precisa scelta societaria, con un minor numero di giocatori sotto contratto. Questo significa da una parte avere le mani più libere nella ricerca di rinforzi ma dall’altra impone la necessità di reclutare un numero congruo di giocatori coi quali affrontare il ritiro. Di questi magari ne farà parte anche un piccolo gruppo che dovrà essere valutato da Antonio Calabro; giovani di prospettiva arruolati dai dilettanti o dalla Serie C. Uno di questi potrebbe essere Elimam Cham, classe 2005 che la Carrarese ha seguito attentamente per tutta la stagione alla Reggina. Il terzino sinistro di nazionalità gambiana col club di Reggio Calabria, che ha terminato al secondo posto il girone I della Serie D, è stato grande protagonista inanellando 23 presenze condite da 3 gol e 2 assist. L’altro aspetto a favore della Carrarese che ne differenzia la posizione rispetto a 12 mesi fa e proprio l’anno in più nella categoria.

La Serie B non è più avvolta dal mistero. La società marmifera sa come muoversi e soprattutto ha una credibilità ed un appeal maggiori all’esterno. Nel precedente mercato estivo aspettare era stato un obbligo, in quello attuale temporeggiare potrebbe continuare ad essere una buona strategia ma non è escluso che si possa uscire prima dai blocchi di partenza.