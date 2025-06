Carrarese La nuova stagione inizia col botto. Amichevole di lusso contro la Fiorentina

Inizia a prendere forma il programma delle amichevoli estive della Carrarese e lo fa "col botto". Gli azzurri avranno, infatti, una vetrina di lusso venerdì 25 luglio allo stadio Curva Fiesole del Viola Park dove saranno ospiti nientemeno che della Fiorentina. L’idea di massima di questa amichevole era già stata buttata giù oltre un mese fa ma l’intesa definitiva è stata trovata soltanto nei giorni scorsi quando si è avuta la certezza che si "incastrasse" bene con i programmi delle due squadre.

Al momento non si sa ancora se la partita, in programma in fascia serale con inizio alle ore 20 verrà disputata a porte aperte o chiuse. Si stanno definendo gli ultimi dettagli organizzativi. C’è la speranza naturalmente che la sfida possa avere anche una bella cornice di pubblico. Sicuramente da Carrara, vista anche la breve distanza, potrebbero arrivare tantissimi tifosi.

A prescindere dalla presenza o meno di spettatori, gli uomini del tecnico Antonio Calabro avranno l’opportunità di confrontarsi contro un avversario di prestigio che ha terminato al sesto posto l’ultimo campionato di serie A ottenendo la qualificazione in Conference League.

Questo avverrà a meno di un mese di anticipo dall’incrocio con un’altra formazione della massima serie, l’Udinese, in una sfida stavolta valida per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia Freccia Rossa che si giocherà allo stadio Friuli. L’amichevole con la Fiorentina di Raffaele Palladino si colloca proprio al termine della prima fase del ritiro della Carrarese in programma dal 15 al 25 luglio a Pontremoli. Alla fine di questo confronto la squadra apuana usufruirà di due giorni di riposo ed il 28 luglio partirà per il Trentino Alto Adige dove effettuerà la seconda parte del ritiro dal 28 luglio all’8 agosto con quartiere generale a San Paolo Appiano ed allenamenti previsti al campo sportivo comunale di Castelvecchio Caldaro.

Dalla sede di piazza Vittorio Veneto hanno fatto sapere che il programma delle amichevoli pre-campionato è stato quasi interamente definito e che a breve verrà comunicato il calendario completo.

