Carrarese Lo stadio dei Marmi riapre i battenti. Match insidioso contro la matricola Padova

Lo stadio dei Marmi oggi alle 19 riapre i battenti per ospitare la seconda stagione di Serie B della Carrarese. Gli azzurri, sulle ali dell’entusiasmo dopo l’esaltante vittoria nel derby, sono chiamati a confermarsi tra le mura amiche contro un Padova neopromosso che promette battaglia. La squadra marmifera arriva a questa sfida col morale a mille ma anche con qualche problemino con cui fare i conti. L’assenza degli ultras, che resteranno fuori dallo stadio, è un “deficit“ come sottolineato dallo stesso Calabro. Nel conto, poi, ci sono da mettere alcune assenze di rilievo. In particolare quella dell’argentino Schiavi, che con la sua doppietta aveva deciso il derby, oltre a quelle in attacco di Torregrossa e Distefano.

Non si tratta fortunatamente di infortuni di particolare entità ma la vicinanza della sosta ha consigliato lo staff della Carrarese di non prendersi rischi lasciandoli a riposo. Torregrossa nello specifico lamenta un problemino al polpaccio ma senza che gli esami abbiano fatto emergere nulla. Senza Schiavi si aprono le porte per un posto di titolare al giovane Parlanti, che fin qui ha dato buona prova di sé nei test effettuati contro compagini di serie A.

L’assenza del “gaucho“ stigmatizza il fatto che il centrocampo azzurro rimane numericamente corto ed è il reparto più bisognoso di rinforzi in queste ultime ore di mercato. L’unica altra alternativa potrebbe essere Melegoni ma stiamo parlando di un rifinitore più che di un incontrista puro. Per il resto si va verso la riconferma della formazione che ha espugnato il “Picco“. L’unico altro cambio potrebbe essere l’inserimento a sinistra di Cicconi in luogo di un Belloni che a La Spezia ha fatto, però, ampiamente la sua parte.

Mister Calabro ha portato in panchina entrambi i nuovi acquisti, sia Salamon che Sekulov, ma con scarse possibilità di vederli in campo. Soprattutto per il fantasista della Sampdoria, arrivato da un solo giorno, la convocazione sembra più un modo per fargli respirare subito l’aria del gruppo. L’arrivo del classe 2002 ex Juventus ha reso ancor più affollata una linea di trequartisti particolarmente munita. La Carrarese lo conosce bene per averlo avuto più volte come avversario in serie C. Sekulov in particolare fece “il diavolo a quattro“ nella gara di ritorno dei playoff segnando anche un gol. Altra bocciatura, infine, per Capezzi e Cham rimasti ancora fuori per scelta tecnica ed a questo punto da inserire nella lista dei possibili partenti.