Carrarese Luigi Cherubini giovane rivelazione: "Percepisco la fiducia di tutto l’ambiente"

La fantasia al potere. Luigi Cherubini sta rivelandosi una delle giovani rivelazioni di questa Carrarese. Sabato ha messo a segno il suo secondo gol stagionale, votato tra i due migliori della giornata, e vanta a referto anche tre assist. "A livello personale non posso che essere contento – ha spiegato il 21enne talento della Roma – sia per la continuità che sto trovando in termini di minutaggio, in crescendo da inizio campionato, che per lo sviluppo dal punto di vista umano. La fiducia che percepisco da parte del mister e di tutto l’ambiente mi sta supportando nel coraggio di compiere alcune giocate, rischiando di più nelle scelte in campo. Resto consapevole di poter migliorare ancora e spero di riuscirci in questo finale di stagione, per il quale sono fortemente determinato e concentrato, come del resto i miei compagni. Ognuno di noi sente la necessità di dare tutto per la maglia e vive come priorità assoluta l’obiettivo della salvezza".

Cherubini è tornato sul match con la Cremonese. "La partita deve darci ancor più consapevolezza delle nostre qualità. Abbiamo saputo reagire allo svantaggio iniziale sfiorando i tre punti, sfumati solo sul finale, dimostrando una crescita in termini di maturità al cospetto di una Cremonese che ha dimostrato tutto quello di cui è capace per qualità individuali ed organizzazione. Siamo usciti dallo stadio amareggiati per il risultato finale ed è significativa la mentalità con la quale questa squadra sta ragionando dall’inizio della stagione: giocare sempre senza mai speculare".

Sguardo, poi, alla prossima sfida col Frosinone. "Al termine del campionato mancano dieci partite e ognuna rappresenterà una vera e propria battaglia che la Carrarese dovrà provare a vincere; saranno tutte finali. Sabato affronteremo una squadra di livello come il Frosinone, dalle grandi qualità tecniche e che verrà qua con lo stesso nostro obiettivo, quello dei tre punti. Servirà, come sempre, una Carrarese compatta e coraggiosa. Dovremmo essere abili nel proporre il piano gara preparato in settimana ed attenti quando non avremo il pallino del gioco. Sono fiducioso che lo stadio, caldo come sempre, potrà spingerci alla prestazione importante ed essere un fattore per l’esito del match".